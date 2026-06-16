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連假失靈 國旅端午訂房率不到5成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

交通部觀光署稱國旅熱潮持續升溫，旅宿市場整體規模已回到疫情前的水準，但觀察今年連假訂房率表現，勞動節訂房率百分之六十三，且多個縣市訂房率破六成；端午節訂房率僅百分之四十九，不到五成，國旅連假效應疑似失靈；學者分析，端午連假多為返鄉過節而非旅遊，因此訂房率較低。

去年旅宿業平均住房率百分之四十五，整體旅宿業的住客人次達八二○九萬人次，較前年增加約三二九萬人次，也高於疫情前二○一九年的七九八一點二萬人次。

但今年連假訂房率表現，勞動節假期前兩日平均訂房率百分之六十三，有九縣市訂房率破六成，反觀端午節假期前兩日平均訂房率僅百分之四十九。

高餐觀光研究所教授劉喜臨分析，儘管勞動節與端午節連假都有三天假期，但勞動節連假較偏向旅遊性質，加上勞動節從今年起正式升格為國定假日，公務人員首次同步放假，可能會安排出遊；而端午節連假期間預期有大量車流移動，但多為返鄉過節並非出遊，因此訂房率較低。

觀光署截至六月十二日統計，今年端午三天連假，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達百分之八十三，全台最高，其次為雲林縣百分之六十六，第三名為南投縣百分之六十二。

觀光署強調，此數據為端午節連假七天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前仍開放訂房，最終各縣市旅宿業的住房率可能與此數據不同。

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