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澎湖轉型國際景點 學者籲打造沉浸體驗

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

除了花火節澎湖還能拿出什麼亮點再創觀光佳績？

高雄餐旅大學觀光研究教授劉喜臨指出，澎湖面臨的並非單一活動失靈，而是整體觀光競爭環境改變所帶來的挑戰，澎湖更應思考如何打造具話題性的觀光景點與獨特的沉浸式體驗。

澎湖縣旅遊解說協會理事長陳仁和表示，多年來主張改造觀音亭園區，建議於西瀛虹橋周邊規畫水舞、水幕投影及光影展演設施，打造可長期運作的夜間觀光亮點，降低對單一煙火活動的依賴。

他認為，若能形成全年性觀光吸引力，不僅有助分散花火節人潮，也能延長旅客停留時間。他也建議中央協助推動觀光型郵輪靠泊及擴大兩岸離島觀光交流，為澎湖尋找新的客源。

劉喜臨指出，花火節過去成功扮演淡季引流工具，但經過廿多年發展後，消費者新鮮感已逐漸降低，即使近年持續引進知名ＩＰ合作，也難以彌補旅遊市場整體轉變的衝擊。當旅客願意花同樣甚至更低的預算前往日本、南韓或東南亞旅遊時，澎湖面臨的已不只是其他國旅景點競爭。

劉喜臨表示，現代旅客愈來愈重視「ＶＰ值」（Value Proposition，價值感），不是單純比較價格高低，而是花了這筆錢後，是否獲得令人驚豔的體驗。

劉喜臨指出，全球許多成功觀光目的地都有具代表性的打卡亮點，例如韓國釜山的三大天空步道、越南峴港的佛手橋，甚至沖繩透過美國村、超大型沉浸式恐龍主題樂園。相較之下，澎湖雖擁有豐富自然景觀與海洋資源，但缺乏具有話題性的指標景點、沉浸式體驗與大型度假村。

如今澎湖整體住宿條件已大幅改善，真正欠缺的是國際市場形象塑造與整體包裝能力，不必再繼續執著於花火節單一活動，澎湖無論燈塔文化、玄武岩地景、海洋生態，甚至漁村文化，都有成為國際觀光產品的潛力。

花火節 澎湖 觀光

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