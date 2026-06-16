快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

人潮大減 澎湖花火節神話恐退燒

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導
觀光署促成二○二六澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。圖／觀光署提供
觀光署促成二○二六澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。圖／觀光署提供

昔日一房難求、機位秒殺的澎湖國際海上花火節，今年面臨考驗。五月澎湖海空入境旅次創近五年同期新低，六月中旬前的入境旅次也僅去年同期的八成，即使花火節施放日，端午節連假或暑假檔期，航班仍有空位，外界正觀察花火節神話是否退燒？

澎湖國際海上花火節上月初登場辦到八月廿五日，但出現「旺季不旺」現象。縣府旅遊處長陳美齡坦言，今年旅客確實比去年少兩成，一來是旅遊型態改變，如台灣本島旅遊業也是經營辛苦，二來是今年活動時間拉長、會分散旅客入境時間，加上雨季也會影響旅遊意願。陳美齡說，觀光活動屬於短期人潮效應，縣府會將今年狀況列入檢討，另也會和地方旅遊業者討論，是否行程包裝有更多變化，加強待客體驗等，讓客人「常態到澎湖旅遊」才是重點。

二○○二年華航空難重創澎湖觀光，地方政府透過煙火活動吸引旅客，花火節逐步發展成全台最具代表性的大型觀光節慶之一。歷經廿多年經營，花火節不僅成為澎湖重要品牌，也成功帶動離島淡季的旅遊熱潮，疫情期間因全球邊境管制，澎湖迎來史無前例的「報復性國旅」熱潮，二○二二年澎湖觀光人數創新高，突破百萬大關。

然而，這套成功模式如今已現疲態。航空業人士坦言，若市場需求強勁，華信、立榮兩家國內線執飛澎湖的航空公司，自然會調整較大機型增加運能，如今運能配置未見擴大，反映市場需求不如往年。

澎湖縣旅遊解說協會理事長陳仁和直言，今年澎湖觀光市場低迷已是不爭事實，官方統計的澎湖海空入境旅次其實無法精準反映實際觀光客數量，因為其中還包含澎湖居民往返本島人次。以澎湖現有運輸條件估算，即使旺季每日海空總運能約一萬人次，扣除約兩成在地居民移動需求後，真正能進出的旅客僅約七千多人。

他分析，二○二五年澎湖觀光人潮較二○二四年減少約三分之一，而今年又可能比去年再減少三分之一，推估今年觀光規模恐較前年高峰時期減少近一半，呈現斷崖式下滑。

陳仁和也說，除旅客減少，住宿市場也供需失衡，近年澎湖民宿快速成長，全島住宿量能已超過三萬床，今年花火節期間訂房狀況明顯不如往年，甚至有市區民宿每周只有三天晚上見到零星幾間房亮燈。

縱然澎湖縣府每年舉辦花火節都絞盡腦汁，持續為花火節注入新元素，從動漫、卡通到國際知名ＩＰ輪番上陣，今年更攜手七龍珠打造主題煙火秀，陳仁和認為，問題不在今年合作的ＩＰ是否夠紅，而是整體國旅市場與旅遊型態早已改變，旅客不再只是追求煙火與ＩＰ聯名活動，而是期待更具深度與特色的旅遊體驗。

花火節 澎湖 端午節

延伸閱讀

AI 貨運、暑假客運雙引擎發威航空四雄迎最旺旺季

明起降雨逐日減少 氣象署：端午連假高溫悶熱逾31度

東京看球賽兼觀光 業者：運動旅遊商品搜尋增6成

觀光署籌組台灣隊赴日參展 搶攻日本下半年出境旅遊市場

相關新聞

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

政府為加強長者對流感的保護力，今年十月提供廿萬劑免疫加強型流感疫苗優先給住宿型機構六十五歲以上住民接種，成亞洲第一個納公費國家。衛福部日前指出，明年將研議擴大至重大傷病者，專家認為，流感疫苗是長輩打底的基礎疫苗，應該要全面升級，目前至少須備妥一百萬劑免疫加強型流感疫苗，才能保護免疫力老化或低下族群的需求。

提高長者接種率 專家建議三管齊下

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

結石嚴重恐釀敗血症 多喝水可預防

結石發作痛起來要人命？林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，夏天是結石好發季節，若結石發作造成泌尿道阻塞，尿液無法排出，細菌容易在體內滋生併發感染，甚至損傷腎功能或引發敗血性休克，千萬不可輕忽。

專家：可依危險分級揭露性侵犯個資 衛福部仍認不宜

李姓校車司機自二○二二年七月起，假扮神棍誘騙並性侵多名女學生，致人感染愛滋，外界要求公布李男個資。專家建議，應採取「分級、熱點、循序漸進」等折衷方案，考慮開放最高級別、具高度再犯風險或曾侵害未成年人等加害人訊息。

校車惡狼案愛滋疫調難度高 現行制度無法強制篩檢

愛滋帶原的李姓校車司機假扮神棍，四年間誘騙多名少女發生關係，不少被害人因此感染，直到檢警介入，透過強制採檢，李男才被掌握為確診ＨＩＶ個案。專家指出，「愛滋條例」較重視個人權利與隱私保護，並未要求強制採檢規定，需進入司法偵辦，才能強制執行。

健康名人堂／重複吃同樣食物 原來也能幫助減肥

肥胖已成為全球公衛危機，減肥是最好的解決之道，但能成功減肥並持續維持的並不多。如果你是屬於失敗的那群人，不妨試著重複吃同樣的食物。美國心理學會（APA）研究顯示，堅持每天吃同樣的食物，可能是出乎意料的簡單減肥祕訣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。