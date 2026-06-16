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健康你我他／照常工作忙家事 為失智踩下煞車

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
為延緩失智，弟媳照常工作，餵食老人家吃飯，做家事。圖／賽夏客提供
為延緩失智，弟媳照常工作，餵食老人家吃飯，做家事。圖／賽夏客提供

弟媳嫁入我家，本著客家精神刻苦耐勞，全心輔助內弟拚事業，年過半百，終於打出「養蜂王國」的頭銜，但她卻開始健忘，瀕臨失智。她自己也警覺到遺傳的不可抗，因母親失智的行徑仍歷歷在目，而有了病識感。

內弟正視到問題的嚴重性，若能早發現早治療，就能延緩失智的來臨，他因此把事業卸下來，交給兒子去經營，多出來的時間就帶著太太到處找醫師，並且做相關檢查，確定病因後，就以問診服藥為主，運動、旅遊、做家事為輔。

每天一早，他陪著太太快走操場，曬曬太陽，增強抵抗力；其次，安排出國旅遊，造訪名山勝水，得以放鬆心情；又鼓勵參加瑜伽課，接觸人群，在在都為「失智列車」踩煞車檔。

除此之外，內弟不把太太當病患看待，仍讓她照常工作，要烹煮三餐，餵食老人家吃飯，家事不假手他人；公司的財務會計或是到銀行辦理存放款一向都是由她管理，罹病後，雖偶爾有失誤或遺忘，內弟並不因她生病而取消，仍然讓她照常工作扛責；如此一來，她生活有重心，沒時間胡思亂想，愈發覺得活得有價值，活著有被需要的感覺。

多年過去了，弟媳沒有惡化，好似停滯在初期，並不是她服了什麼仙丹，而是家人沒把她晾在一旁，自己也努力想當個正常人。

失智

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