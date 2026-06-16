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結石嚴重恐釀敗血症 多喝水可預防

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
醫師提醒，結石是常見疾病，多數無明顯症狀，但結石如果從腎臟掉到輸尿管，就會急性腰痛。圖／123RF
醫師提醒，結石是常見疾病，多數無明顯症狀，但結石如果從腎臟掉到輸尿管，就會急性腰痛。圖／123RF

結石發作痛起來要人命？林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，夏天是結石好發季節，若結石發作造成泌尿道阻塞，尿液無法排出，細菌容易在體內滋生併發感染，甚至損傷腎功能或引發敗血性休克，千萬不可輕忽。

侯鎮邦表示，結石本身容易藏匿細菌，若又堵塞泌尿道，讓尿液無法順利排出，就像「馬桶堵住、髒水沖不掉」，時間久了細菌便會大量繁殖，進一步引發致命感染。

當出現發燒、畏寒、排尿疼痛或血尿症狀時，代表感染可能已擴散，須接受抗生素治療，並將結石清除。

泌尿道結石是臨床上最常見引發敗血症的結石類型之一，侯鎮邦說，尤其腎結石、輸尿管結石若造成尿路阻塞，容易導致腎臟發炎，嚴重時甚至演變為敗血性休克。身體其他部位的結石也可能引發嚴重感染，例如膽結石阻塞膽管，可能造成膽囊炎、膽道感染。

侯鎮邦指出，現代人飲食西化、高糖飲料與碳酸飲料攝取增加，加上偏愛高蛋白、高油脂飲食，都是結石風險升高的重要原因。

結石好發於40至50歲中壯年，但近年有年輕化趨勢，侯鎮邦說，年輕上班族久坐少動、不喝水，甚至憋尿，導致尿液濃度變高，容易形成結晶與結石。炎熱天氣也是危險因子，夏天大量流汗，若水分補充不足，尿液濃縮後結石機率大增。廚師、工廠作業員更是高危險群，因工作環境悶熱、無法自由喝水或上廁所，結石發生率偏高。

該如何預防結石？侯鎮邦提醒，最重要仍是「多喝水」。一般成人每天應攝取足夠水分，避免尿液過度濃縮。飲食則要減少高糖飲料、碳酸飲料及過量動物性蛋白攝取，少鹽、少油也有助降低風險。

敗血症 尿道 腎結石 多喝水

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