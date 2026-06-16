健康名人堂／重複吃同樣食物 原來也能幫助減肥

肥胖已成為全球公衛危機，減肥是最好的解決之道，但能成功減肥並持續維持的並不多。如果你是屬於失敗的那群人，不妨試著重複吃同樣的食物。美國心理學會（APA）研究顯示，堅持每天吃同樣的食物，可能是出乎意料的簡單減肥祕訣。

在美食環境中 養成規律習慣

論文今年3月刊登在「Health Psychology（健康心理學）」期刊，通訊作者、奧勒岡研究所（Oregon Research Institute）社會暨健康心理學家Charlotte Hagerman表示，在目前的飲食環境下，要保持健康的飲食習慣，往往需要持續努力和自律，這並不容易。如果養成規律的飲食習慣，就可以減輕負擔，讓健康的飲食選擇更加自然。

她們進行為期12周的結構化行為減肥計畫。研究人員分析112名超重或肥胖成年人詳細且即時的飲食紀錄，參與者被要求使用智慧型手機的應用程式，把每天的飲食記錄下來，並使用無線體重計每天量體重。為什麼是12周？Charlotte Hagerman解釋，這是為了確保數據反映一致的飲食習慣，而不是興之所至的衝動。

接下來，研究人員分別用熱量穩定性及飲食重複性，衡量參與者的飲食規律化程度。熱量穩定性是指個人每天攝取熱量，在不同日期，以及上班日和周末間的波動程度；飲食重複性，則追蹤參與者在一段時間內記錄相同餐點和點心頻率。

結果發現，經常吃多種相同食物，而不是吃多樣化食物的人，平均體重減少5.9%；吃多樣化食物的人，平均體重減少4.3%。研究也發現，每天熱量攝取穩定性愈高，減重效果愈好。每天熱量攝取每增加100大卡，研究期間的體重減輕程度就下降約0.6%。

常吃菜色輪替 把選擇簡單化

從結果看，把食物選擇簡單化，比如輪流吃幾種常吃的菜色，同時維持穩定熱量攝取，可能有助於我們在充滿挑戰的美食環境中，養成持續的習慣，並從中降低體重。但研究人員提醒，這項研究只顯示飲食習慣和減重的相關性，而非因果關係。動機和自律等因素，其實也可能發揮影響力。

Charlotte Hagerman表示，很多研究證實飲食多樣性與健康狀況有關，但大都聚焦在水果或蔬菜等有益健康的飲食。如果我們生活在健康的飲食環境中，當然可鼓勵大家盡可能多吃豐富的食物，但我們所處的環境並非如此。也因如此，我們或許更適合較規律的飲食內容，有助於持續做出更健康的選擇，犧牲一些營養多樣性，也值得一試。

她進一步解釋，我們正處於充滿令人眼花撩亂的食物的現代世界，找到一種優先選擇的飲食內容，可減少「決策疲勞」，也能保持健康飲食所需的自制力，讓健康飲食成為自動行為，而不是享受美食和維持健康間掙扎的戰鬥。如果擔心無法吃相同的食物，建議不妨找幾樣健康飲食，每天輪換，既不會吃膩，也可減重而確保健康。

（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）

閱讀更多台灣生醫創新學會文章