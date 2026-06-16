快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／重複吃同樣食物 原來也能幫助減肥

聯合報／ 閻雲

肥胖已成為全球公衛危機，減肥是最好的解決之道，但能成功減肥並持續維持的並不多。如果你是屬於失敗的那群人，不妨試著重複吃同樣的食物。美國心理學會（APA）研究顯示，堅持每天吃同樣的食物，可能是出乎意料的簡單減肥祕訣。

在美食環境中 養成規律習慣

論文今年3月刊登在「Health Psychology（健康心理學）」期刊，通訊作者、奧勒岡研究所（Oregon Research Institute）社會暨健康心理學家Charlotte Hagerman表示，在目前的飲食環境下，要保持健康的飲食習慣，往往需要持續努力和自律，這並不容易。如果養成規律的飲食習慣，就可以減輕負擔，讓健康的飲食選擇更加自然。

她們進行為期12周的結構化行為減肥計畫。研究人員分析112名超重或肥胖成年人詳細且即時的飲食紀錄，參與者被要求使用智慧型手機的應用程式，把每天的飲食記錄下來，並使用無線體重計每天量體重。為什麼是12周？Charlotte Hagerman解釋，這是為了確保數據反映一致的飲食習慣，而不是興之所至的衝動。

接下來，研究人員分別用熱量穩定性及飲食重複性，衡量參與者的飲食規律化程度。熱量穩定性是指個人每天攝取熱量，在不同日期，以及上班日和周末間的波動程度；飲食重複性，則追蹤參與者在一段時間內記錄相同餐點和點心頻率。

結果發現，經常吃多種相同食物，而不是吃多樣化食物的人，平均體重減少5.9%；吃多樣化食物的人，平均體重減少4.3%。研究也發現，每天熱量攝取穩定性愈高，減重效果愈好。每天熱量攝取每增加100大卡，研究期間的體重減輕程度就下降約0.6%。

常吃菜色輪替 把選擇簡單化

從結果看，把食物選擇簡單化，比如輪流吃幾種常吃的菜色，同時維持穩定熱量攝取，可能有助於我們在充滿挑戰的美食環境中，養成持續的習慣，並從中降低體重。但研究人員提醒，這項研究只顯示飲食習慣和減重的相關性，而非因果關係。動機和自律等因素，其實也可能發揮影響力。

Charlotte Hagerman表示，很多研究證實飲食多樣性與健康狀況有關，但大都聚焦在水果或蔬菜等有益健康的飲食。如果我們生活在健康的飲食環境中，當然可鼓勵大家盡可能多吃豐富的食物，但我們所處的環境並非如此。也因如此，我們或許更適合較規律的飲食內容，有助於持續做出更健康的選擇，犧牲一些營養多樣性，也值得一試。

她進一步解釋，我們正處於充滿令人眼花撩亂的食物的現代世界，找到一種優先選擇的飲食內容，可減少「決策疲勞」，也能保持健康飲食所需的自制力，讓健康飲食成為自動行為，而不是享受美食和維持健康間掙扎的戰鬥。如果擔心無法吃相同的食物，建議不妨找幾樣健康飲食，每天輪換，既不會吃膩，也可減重而確保健康。

（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）

閱讀更多台灣生醫創新學會文章

減肥 肥胖 減重 飲食習慣

延伸閱讀

「瘦瘦針」可逆轉代謝症候群、肥胖？ 名醫解惑如何消滅中年健檢紅字

每天一杯純果汁 有蔬果營養又可防憂鬱

端午連假「粽」量來襲 連吃3天太罪惡！兩款健康氣泡飲讓網友大推：清爽又順暢

瑕疵食材勿一律丟棄 處理後可安心食用

相關新聞

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

政府為加強長者對流感的保護力，今年十月提供廿萬劑免疫加強型流感疫苗優先給住宿型機構六十五歲以上住民接種，成亞洲第一個納公費國家。衛福部日前指出，明年將研議擴大至重大傷病者，專家認為，流感疫苗是長輩打底的基礎疫苗，應該要全面升級，目前至少須備妥一百萬劑免疫加強型流感疫苗，才能保護免疫力老化或低下族群的需求。

提高長者接種率 專家建議三管齊下

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

結石嚴重恐釀敗血症 多喝水可預防

結石發作痛起來要人命？林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，夏天是結石好發季節，若結石發作造成泌尿道阻塞，尿液無法排出，細菌容易在體內滋生併發感染，甚至損傷腎功能或引發敗血性休克，千萬不可輕忽。

專家：可依危險分級揭露性侵犯個資 衛福部仍認不宜

李姓校車司機自二○二二年七月起，假扮神棍誘騙並性侵多名女學生，致人感染愛滋，外界要求公布李男個資。專家建議，應採取「分級、熱點、循序漸進」等折衷方案，考慮開放最高級別、具高度再犯風險或曾侵害未成年人等加害人訊息。

校車惡狼案愛滋疫調難度高 現行制度無法強制篩檢

愛滋帶原的李姓校車司機假扮神棍，四年間誘騙多名少女發生關係，不少被害人因此感染，直到檢警介入，透過強制採檢，李男才被掌握為確診ＨＩＶ個案。專家指出，「愛滋條例」較重視個人權利與隱私保護，並未要求強制採檢規定，需進入司法偵辦，才能強制執行。

健康名人堂／重複吃同樣食物 原來也能幫助減肥

肥胖已成為全球公衛危機，減肥是最好的解決之道，但能成功減肥並持續維持的並不多。如果你是屬於失敗的那群人，不妨試著重複吃同樣的食物。美國心理學會（APA）研究顯示，堅持每天吃同樣的食物，可能是出乎意料的簡單減肥祕訣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。