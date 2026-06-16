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健康主題館／端午「五毒」出沒 搞懂蜈蚣、毒蛇咬傷怎處理

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
為了避免疫病，民俗在端午節以艾草驅蟲避邪。圖為艾草菖蒲示意圖。圖／AI生成
為了避免疫病，民俗在端午節以艾草驅蟲避邪。圖為艾草菖蒲示意圖。圖／AI生成

台鐵前天晚上一輛班車誤點，原因是列車長遭蜈蚣咬傷，導致晚15分鐘開車。台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌表示，蜈蚣喜歡躲藏在土壤、水溝、下水道等陰暗及潮濕的角落，但毒性不強，不像毒咬傷恐有致命危險。夏季已至，天氣變熱，蚊子與昆蟲、爬蟲類等活動增加，需注意防範，萬一被咬應正確處置。

端午節將至，農曆5月初五也被稱為「五毒日」，正值夏季，天氣逐漸炎熱，雨水增多，「五毒」指的是蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣，在此季節活動頻繁，民俗也認為此時易遭蟲咬、染病，需特別防範。為了避免疫病發生，古人在端午節有「驅五毒」的習俗，以雄黃酒、硃砂及艾草來驅蟲避邪。

蜈蚣咬傷無血清 依症狀治療

台灣多山，夏季常有蜈蚣、蛇類等出沒，三不五時就傳出有民眾被咬，國內日前出現漢他病毒確診個案，不少民眾聞鼠色變，但遭蜈蚣、蛇類、老鼠咬傷的處置皆不同。

楊振昌說，一般來說，被蜈蚣的毒鉤咬傷時，兩個傷口距離較近，當蜈蚣體內的酵素、蛋白質毒素等進入人體後，傷口常出現紅腫、疼痛，甚至淋巴節腫大等發炎症狀，少數人可能有發燒、頭痛、惡心、嘔吐等全身性反應，或引發嚴重過敏反應，但不至於死亡。

由於被蜈蚣咬傷後，沒有像蛇類的抗蛇毒血清可以緩解毒素，目前都是以症狀治療為主，若是皮膚紅腫可以立即給予冰敷，而若合併有疼痛感，可以給予止痛藥，或有皮膚搔癢給予抗組織胺改善症狀。若被咬傷的症狀輕微，經治療約一天後，就能緩解。

被蛇咬盡速就醫 先辨別蛇類

蛇類咬傷常見於每年6至9月，楊振昌說，國內常見6大毒蛇，包括龜殼花、青竹絲、雨傘節、眼鏡蛇、鎖鏈蛇及百步蛇，近日在桃園有名70歲女性被雨傘節咬傷右手小指，經施打3劑抗蛇毒血清，仍因呼吸衰竭需插管治療。

雨傘節的毒素會破壞肌肉與神經連結，造成肌肉癱瘓，常見症狀是眼睛睜不開、講話不清楚等，但經注射抗蛇毒血清後，患者應可慢慢好轉。

台灣常見毒蛇中，雨傘節恐導致肌肉癱瘓，造成呼吸衰竭，需要插管治療；眼鏡蛇的毒性容易引起局部壞死、細菌感染；鎖鏈蛇及百步蛇的毒性較強，一旦被咬傷後，全身凝血功能恐受影響，而有出血症狀，被鎖鏈蛇咬傷還可能出現腎衰竭。

楊振昌呼籲，遭蛇類咬傷一定要提高警覺，盡速就醫，被6大毒蛇咬傷恐危及生命，如果可以應先辨別蛇類種類，有助醫療機構適時給予正確蛇毒血清緊急搶救。

防止爬蟲類入侵 排水口加蓋

至於老鼠，楊振昌說，切記不要徒手抓老鼠，應利用捕鼠籠工具等，當不慎被咬傷、抓傷後，盡速就醫，避免感染漢他病毒出血熱併腎衰竭、漢他病毒肺症候群。

避免蜈蚣、蛇類、老鼠咬傷，楊振昌建議，隨時保持居家環境整潔，且住家門縫、窗縫不要過大，下水道排水口應該加蓋等，避免蜈蚣、蛇類進入，或搭乘及駕駛交通工具前，應多注意周遭環境，尤其是陰暗、潮濕角落，避免蜈蚣、蛇類等躲藏，以防被人類驚擾後出現咬傷人的情形。

端午節 五毒 老鼠 爬蟲類

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