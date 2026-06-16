專家：可依危險分級揭露性侵犯個資 衛福部仍認不宜

李姓校車司機自二○二二年七月起，假扮神棍誘騙並性侵多名女學生，致人感染愛滋，外界要求公布李男個資。專家建議，應採取「分級、熱點、循序漸進」等折衷方案，考慮開放最高級別、具高度再犯風險或曾侵害未成年人等加害人訊息。

衛福部保護司長郭彩榕指出，依現行「兒少法」，不論是兒少刑事案件中的加害人、被害人，均須依法保密身分資料。現行制度採取「被動查閱」，而非「全面公開」，背後涉及人權保障、被害人隱私及犯罪預防等多重考量。

依據「性侵害犯罪防治法」規定，符合某些條件的性犯罪者在服刑期滿或假釋後，需在一定期間內向警方報到，相關資料納入查閱機制管理。但這些資訊並不會全面公開，僅供特定單位依法申請查閱。

性侵害、性暴力等事件層出不窮，部分人士要求比照美國「梅根法案」公布加害者照片、資訊等方式來提高民眾防範意識。郭彩榕表示，曾經邀集民間團體及專家學者開會研議，但在實施梅根法案國家中的性侵再犯比率並未明顯下降，反而造成社區恐慌，因此決議不導入國內使用。

郭彩榕強調，性犯罪者因觸法而接受司法制裁，若出獄後遭到永久性社會標籤，可能導致更生與復歸社會困難，反而增加再犯風險。再者，多數性侵案件中的加害者為熟人、親友或具有特定關係者，若全面公開加害人資訊，可能間接暴露被害人身分，造成二度傷害。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎表示，「梅根法案」屬於「激進公開」模式，恐將引發類似疫苗過敏反應的社會副作用，建議採取「分級、熱點、循序漸進」折衷方案，參考國外分級制度，依照加害人危險程度畫分為一至三級，首先針對最高級別、具備高度再犯風險或曾侵害未成年人等對象，考慮開放其資訊。

再者，先在「犯罪熱點」實施，例如，在中小學、幼兒園或補習班等被害可能性較高的區域，提供高風險對象的去識別化特徵，提升家長的被害預防意識，並在保護潛在被害人與維持更生環境之間，尋求最佳的平衡點。