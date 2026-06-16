校車惡狼案愛滋疫調難度高 現行制度無法強制篩檢

愛滋帶原的李姓校車司機假扮神棍，四年間誘騙多名少女發生關係，不少被害人因此感染，直到檢警介入，透過強制採檢，李男才被掌握為確診ＨＩＶ個案。專家指出，「愛滋條例」較重視個人權利與隱私保護，並未要求強制採檢規定，需進入司法偵辦，才能強制執行。

本案時間線橫跨四年之久，所幸地方衛生局工作人員細心疫調，並機警追溯，才揪出李男犯行，二○二五年報請檢警介入。

二○二二年七月疫調一名女性ＨＩＶ感染個案，二○二五年間又有一名女性因身體不適就醫，檢查後確診感染ＨＩＶ，防疫人員比對資料，發現該名女子的年齡及事件情節與二○二二年個案情況相似，回頭精確詢問個案的接觸者，才確認兩人皆與一名李姓男子有過接觸史，因而正式報請檢警介入，揭露整起案件。

地方衛生局指出，二○二二年間新增感染個案認為自己與李男之間存在情感關係，因此未主動透露相關對象資訊。直到檢方透過司法程序追查，才釐清李男行為模式，李男被強制採檢，確診感染ＨＩＶ，並進一步查出其他被害人。

值得一提的是，案件曝光前，警方並未接獲任何被害人報案，而部分ＨＩＶ感染者社會支持系統較弱，增加外界及早察覺的難度。

該衛生局強調，愛滋等性傳染病，疫調的最大挑戰在於感染來源的辨識，因涉及個人隱私，例如，涉及濫用藥物、同志性行為，以致不少個案擔心身分會曝光，影響日常生活，在提供資訊時較為保留，未必願意完整說明相關經過與接觸者。

疾管署統計，去年ＨＩＶ接觸者中，自行至醫療院所或篩檢站匿名篩檢約有四萬人，而自行購買篩檢試劑篩檢等方式約有九萬人，總計十三萬人接受篩檢，其中八七九人確定感染，成為法定通報個案。

感染症醫學會名譽理事長黃立民表示，依現行規定，衛生單位收治ＨＩＶ新感染者時，必須著手追蹤接觸者，通知相關接觸者接受篩檢，但沒有強制對其採檢的權力。因此，接獲通知的接觸者可自行選擇要不要接受檢驗，若拒絕配合，仍有罰則，並未強制採檢。

原因在於ＨＩＶ係透過性行為等方式傳播，屬於特定對象或伴侶間傳染，而現行制度較保護個人隱私；相較之下，麻疹、新冠病毒透過飛沫、空氣或密切接觸傳播，容易釀成大規模傳染，且在非自願下遭到感染，因此公權力介入程度較高。

黃立民說，若感染者明知自身感染卻未接受治療，甚至持續與人發生不安全性行為，確實可能造成新的感染事件。若要進一步強制感染者篩檢、強制治療，甚至限制個人行為，這涉及人權、法律授權及醫療資源等複雜問題，需社會充分討論後，取得共識。