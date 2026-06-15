快訊

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 這日頭獎上看10.5億元

下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

聽新聞
0:00 / 0:00

放下赴海外團圓行李 恆基「黃爸」三度接任院長 獲保生醫療奉獻獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
72歲的恆春基督教醫院長黃健榮，在院務交替時刻第三度接任院長職務，他堅守在台灣最南端30年不曾離開，他今年獲得台北保安宮第九屆保生醫療奉獻獎個人獎。圖／恆基提供
72歲的恆春基督教醫院長黃健榮，在院務交替時刻第三度接任院長職務，他堅守在台灣最南端30年不曾離開，他今年獲得台北保安宮第九屆保生醫療奉獻獎個人獎。圖／恆基提供

原本已經開始整理行李，退休後飛往國外與妻兒團聚，沒想到，一通電話決定將行李放回原位，這是72歲的恆春基督教醫院長黃健榮，在院務交替時刻，再度選擇留下，第三度接任院長職務，他堅守在台灣最南端30年不曾離開，他今年獲得台北保安宮第九屆保生醫療奉獻獎個人獎。

黃建健榮出生香港，學生時期因信仰立志從醫。1996年，全家原規畫移民加拿大，他卻在最後選擇南下恆春。當時半島醫療資源極度匱乏，專科不足、急重症後送困難，醫院一度僅有3名醫師苦撐。

在最艱困時期，黃健榮一人扛下門診、病房、急診和跨科支援，曾連續值班18天，最後因心律不整倒下，即便躺在病床上，他仍交代護理師「時間到要叫我起來」，醒來後又回到診間。

黃健榮為與長輩溝通學台語，到原鄉巡診學排灣族語；急診救命、毒蛇咬傷、外傷縫合，到新生兒接生、偏鄉巡迴醫療，全都親自上陣。過去兩任院長時期皆是在醫院危急時刻接任，推動洗腎中心設立、專科引進、新舊醫療大樓整合，把服務從醫院延伸到社區，建立獨居長者送餐、居家服務、弱勢兒少課輔與社區關懷系統。

「偏鄉真正缺的，是有人願意長期留下來。」這是所有住在偏鄉居民的懇盼，也幾乎成了黃健榮的人生縮影。

黃健榮在台灣行經40年，曾多次獲獎肯定，至今他仍每周固定看診，白天穿梭診間與院務，深夜才離開辦公室，堅守醫療第一線，也是醫院同仁心中「黃爸」。

恆基指出，院長黃健榮這次獲頒保生醫療奉獻獎，「醫者微光」的長年守護，再次被更多人看見。

醫生

延伸閱讀

創校首見！全台7名公費醫學生 北港高中一次3人上榜

杜元坤、黃明山獲聘橄欖球協會榮譽理事長　攜手推動台灣橄欖球永續發展

高血鉀治療搶時效 專家籲新藥納健保給付

雞婆藥師的送藥地圖／蘇柏名從竹科新貴轉職 用行動回饋社會

相關新聞

買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

隨著端午節臨近，傳統市場掀起粽葉熱潮，廖炯程分享的觀察引發熱議。他指出北中南粽子文化差異，並揭露「桂竹葉」實為竹籜，讓網友驚嘆。同時，環境部提醒妥善處理粽葉，違者可能面臨罰鍰。

索羅門解開南極臭氧破洞之謎獲唐獎 著迷「星球上的化學」

出身化學訓練的大氣化學家索羅門，解開南極臭氧破洞之謎，成為環境科學經典研究。她接受中央社訪問回顧，當年著迷的是「一顆星球...

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 周四頭獎上看10.5億元

第48期威力彩今晚開獎，台灣彩券公司表示，威力彩頭獎再度摃龜，至今已連摃30期，預估18日開獎的威力彩銷售2.4億至2.6億元，頭獎累積金額上看10.5億元。

放下赴海外團圓行李 恆基「黃爸」三度接任院長 獲保生醫療奉獻獎

原本已經開始整理行李，退休後飛往國外與妻兒團聚，沒想到，一通電話決定將行李放回原位，這是72歲的恆春基督教醫院長黃健榮，在院務交替時刻，再度選擇留下，第三度接任院長職務，他堅守在台灣最南端30年不曾離開，他今年獲得台北保安宮第九屆保生醫療奉獻獎個人獎。

Meta FB、Threads陷災情！網紅、名嘴、媒體「未滿13歲」遭刪帳號 官方曝補救方法

Meta旗下的臉書（Facebook）、Instagtam（IG）及Threads（脆）頻傳災情，前陣子才出現大當機情況，日前又有部分網紅、政治人物、名嘴甚至是媒體的帳號都無預警被停權，全因「未滿13歲」，引起熱議，對此Meta官方也做出回應及補救方法，Meta發言人強調「因一項技術錯誤，少數帳號被誤判為未滿13歲的使用者。我們正積極處理並儘速修復。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。