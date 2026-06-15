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放下赴海外團圓行李 恆基「黃爸」三度接任院長 獲保生醫療奉獻獎
原本已經開始整理行李，退休後飛往國外與妻兒團聚，沒想到，一通電話決定將行李放回原位，這是72歲的恆春基督教醫院長黃健榮，在院務交替時刻，再度選擇留下，第三度接任院長職務，他堅守在台灣最南端30年不曾離開，他今年獲得台北保安宮第九屆保生醫療奉獻獎個人獎。
黃建健榮出生香港，學生時期因信仰立志從醫。1996年，全家原規畫移民加拿大，他卻在最後選擇南下恆春。當時半島醫療資源極度匱乏，專科不足、急重症後送困難，醫院一度僅有3名醫師苦撐。
在最艱困時期，黃健榮一人扛下門診、病房、急診和跨科支援，曾連續值班18天，最後因心律不整倒下，即便躺在病床上，他仍交代護理師「時間到要叫我起來」，醒來後又回到診間。
黃健榮為與長輩溝通學台語，到原鄉巡診學排灣族語；急診救命、毒蛇咬傷、外傷縫合，到新生兒接生、偏鄉巡迴醫療，全都親自上陣。過去兩任院長時期皆是在醫院危急時刻接任，推動洗腎中心設立、專科引進、新舊醫療大樓整合，把服務從醫院延伸到社區，建立獨居長者送餐、居家服務、弱勢兒少課輔與社區關懷系統。
「偏鄉真正缺的，是有人願意長期留下來。」這是所有住在偏鄉居民的懇盼，也幾乎成了黃健榮的人生縮影。
黃健榮在台灣行經40年，曾多次獲獎肯定，至今他仍每周固定看診，白天穿梭診間與院務，深夜才離開辦公室，堅守醫療第一線，也是醫院同仁心中「黃爸」。
恆基指出，院長黃健榮這次獲頒保生醫療奉獻獎，「醫者微光」的長年守護，再次被更多人看見。
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