亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

政府為加強長者對流感的保護力，今年十月提供廿萬劑免疫加強型流感疫苗優先給住宿型機構六十五歲以上住民接種，成亞洲第一個納公費國家。衛福部日前指出，明年將研議擴大至重大傷病者，專家認為，流感疫苗是長輩打底的基礎疫苗，應該要全面升級，目前至少須備妥一百萬劑免疫加強型流感疫苗，才能保護免疫力老化或低下族群的需求。

根據疾病管制署統計，二○二四至二○二五年流感季中，六十五歲以上長者占重症病例的五成八及死亡個案的六成三，且死亡個案中高達八成八未接種疫苗。國際實證顯示，免疫加強型流感疫苗能有效克服長者的免疫老化問題，美加英澳等國均已建議六十五歲以上族群優先接種。此外，研究指出七十五歲以上長者若接種疫苗，可減少四成一的住院醫療花費。

台灣感染症醫學會理事長張峰義。圖／聯合報系資料照片

保護力延長至九個月以上

台灣感染症醫學會理事長張峰義說明，相較一般的流感疫苗保護力僅約半年，免疫加強型疫苗則可延長至九個月至一年，若以長者接種率約五成來計算，常規疫苗的保護力在全台六十五歲以上族群中僅保護二成五到三成，而免疫加強型疫苗保護力可提高二至三成，除具成本效益外，預期可以提高接種率。

實際上，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ＡＣＩＰ）已正式建議將「免疫加強型流感疫苗」（含高劑量及佐劑型）納入公費施打計畫。今年十月有廿萬劑免疫加強型流感疫苗優先提供給住宿型機構六十五歲以上住民接種，成為亞洲第一個納入公費計畫的國家。

立委黃秀芳指出，目前全台灣六十五歲以上人口已超過四百八十萬人，免疫加強型流感疫苗只有廿萬劑實在太少了，高風險長者及慢性病患也應納入加強型流感疫苗接種對象，最終目標是達成六十五歲以上長者全面提供。

立委黃秀芳。圖／黃秀芳提供

明年研議納入重大傷病者

衛福部日前指出，明年會研議擴大至重大傷病者，建構完善的國家防疫中長期計畫。「廿萬劑只是個開始。」立法委員王正旭認為，未來須先擴大至免疫力低下的族群，例如，癌症病人、三高患者有心臟衰竭患者、洗腎患者、慢性阻塞性肺病，尤其呼吸道疾病患者，得到流感後可能耗掉重症加護病房資源，目前，粗估至少要百萬劑才有辦法保護這些脆弱族群，至於接種順序，疾管署應與各學會討論制訂疫苗接種策略。

張峰義指出，目前台灣感染症醫學會也與台灣家庭醫學會共同發布，慢性病患者、免疫功能較差患者等族群，建議接種免疫加強型流感疫苗。再來是醫護人員等「高傳播族群」，今年若在機構長者打完後還有剩餘，建議優先提供給機構內超過六十五歲的工作人員。

張峰義直言，流感疫苗應該是「健康台灣政策」保護人民的第一道「基礎建設」，應先將流感疫苗「打底」工作做好，減少後續衍生肺炎鏈球菌等次發性感染以及心血管疾病、失智、失能等問題，再來談其他種類的疫苗。

台灣疫苗推動協會理事長、台大醫學院小兒科副教授李秉穎也認為，疫苗應是健康台灣政策最優先事項，預防醫學的重要性比生病後再來亡羊補牢來得重要。

由於採購疫苗的經費都來自疫苗基金，李秉穎認為，基金都靠公務預算及菸捐，預算不足也影響原先政府規畫採購的疫苗政策。王正旭認為，政府應該逐年增加公務預算編列，讓疫苗基金的財源能夠穩定成長。