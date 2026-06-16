快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

提高長者接種率 專家建議三管齊下

聯合報／ 記者蔡怡真陳慶安/台北報導
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎。記者許正宏／攝影
台灣疫苗推動協會理事長李秉穎。記者許正宏／攝影

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

政府目前提供十四種公費疫苗，其中幼兒疫苗接種率最高，但六十五歲以上長者接種率一直都不高。台灣疫苗推動協會理事長、台大醫學院小兒科副教授李秉穎幾年前就曾建議，醫療院所的診間系統應該要結合全國性預防接種資訊管理系統（ＮＩＩＳ），就像是癌症篩檢一樣，病人只要來看診，若公費疫苗「該打沒有打」就會跳出警示訊息，提醒醫師該叮囑民眾要接種的疫苗。

李秉穎指出，診間警示系統可以提升接種率，這是很直接有效的方式，為了避免造成重複接種或漏打的情形，因此基層醫療的接種狀況須與ＮＩＩＳ串接整合，立刻上傳接種訊息，警示系統才能發揮效果，目前疾管署一直有進行整合，還是希望警示系統可以趕快完成。

由於兒童預防接種有「黃卡」讓家長可按時接種，立委黃秀芳指出，除公費疫苗外，自費疫苗接種紀錄幾乎是空白，建議參考兒童接種手冊查核設計，將紀錄註記於健保卡，讓醫師在診間能即時提醒長者補打漏掉的疫苗。

台灣疫苗推動協會正研議製作成人疫苗手冊，針對十八歲以上成人建議接種疫苗的訊息，提供成人自費及公費接種建議，李秉穎指出，目前手冊經多次討論已完成，現在必須思考如何有效率的送到長輩手上，可能與發送敬老卡一起或由鄰里長來幫忙。

立法委員王正旭。記者曾原信／攝影
立法委員王正旭。記者曾原信／攝影

另外，黃秀芳及立委王正旭都建議，公費疫苗接種若結合各縣市的敬老卡、長青福利卡，並串接衛福部推行的「健康幣」機制，長者接種疫苗後可獲得獎勵點數，以改善目前低迷的接種率。

流感疫苗

延伸閱讀

我國動物用藥品檢驗落實3R原則 實驗動物使用量減少逾6成

健檢市場900億商機誰來接？H2U永悅健康用AI算力佈局「數位健康基礎建設」

高血鉀治療搶時效 專家籲新藥納健保給付

長照3.0升級！外看家庭適用社區長照，「聰明照顧」支持網再進化

相關新聞

亞洲第一 免疫加強型流感疫苗納公費

政府為加強長者對流感的保護力，今年十月提供廿萬劑免疫加強型流感疫苗優先給住宿型機構六十五歲以上住民接種，成亞洲第一個納公費國家。衛福部日前指出，明年將研議擴大至重大傷病者，專家認為，流感疫苗是長輩打底的基礎疫苗，應該要全面升級，目前至少須備妥一百萬劑免疫加強型流感疫苗，才能保護免疫力老化或低下族群的需求。

提高長者接種率 專家建議三管齊下

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

結石嚴重恐釀敗血症 多喝水可預防

結石發作痛起來要人命？林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，夏天是結石好發季節，若結石發作造成泌尿道阻塞，尿液無法排出，細菌容易在體內滋生併發感染，甚至損傷腎功能或引發敗血性休克，千萬不可輕忽。

專家：可依危險分級揭露性侵犯個資 衛福部仍認不宜

李姓校車司機自二○二二年七月起，假扮神棍誘騙並性侵多名女學生，致人感染愛滋，外界要求公布李男個資。專家建議，應採取「分級、熱點、循序漸進」等折衷方案，考慮開放最高級別、具高度再犯風險或曾侵害未成年人等加害人訊息。

校車惡狼案愛滋疫調難度高 現行制度無法強制篩檢

愛滋帶原的李姓校車司機假扮神棍，四年間誘騙多名少女發生關係，不少被害人因此感染，直到檢警介入，透過強制採檢，李男才被掌握為確診ＨＩＶ個案。專家指出，「愛滋條例」較重視個人權利與隱私保護，並未要求強制採檢規定，需進入司法偵辦，才能強制執行。

健康名人堂／重複吃同樣食物 原來也能幫助減肥

肥胖已成為全球公衛危機，減肥是最好的解決之道，但能成功減肥並持續維持的並不多。如果你是屬於失敗的那群人，不妨試著重複吃同樣的食物。美國心理學會（APA）研究顯示，堅持每天吃同樣的食物，可能是出乎意料的簡單減肥祕訣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。