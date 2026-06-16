提高長者接種率 專家建議三管齊下

台灣六十五歲以上公費疫苗接種都低於歐美各國，流感疫苗接種率約五成，新冠疫苗截至四月底止，六十五歲以上長者第一劑接種率近二成一，第二劑更低，肺炎鏈球菌疫苗因轉換疫苗，預計年底可達四成接種率。專家認為，推出成人疫苗手冊及診間應設警示系統，提醒未打疫苗長輩接種，另外，長者接種疫苗可以結合各地的敬老卡或未來的健康幣，轉換點值鼓勵長者，盼能提高接種率。

政府目前提供十四種公費疫苗，其中幼兒疫苗接種率最高，但六十五歲以上長者接種率一直都不高。台灣疫苗推動協會理事長、台大醫學院小兒科副教授李秉穎幾年前就曾建議，醫療院所的診間系統應該要結合全國性預防接種資訊管理系統（ＮＩＩＳ），就像是癌症篩檢一樣，病人只要來看診，若公費疫苗「該打沒有打」就會跳出警示訊息，提醒醫師該叮囑民眾要接種的疫苗。

李秉穎指出，診間警示系統可以提升接種率，這是很直接有效的方式，為了避免造成重複接種或漏打的情形，因此基層醫療的接種狀況須與ＮＩＩＳ串接整合，立刻上傳接種訊息，警示系統才能發揮效果，目前疾管署一直有進行整合，還是希望警示系統可以趕快完成。

由於兒童預防接種有「黃卡」讓家長可按時接種，立委黃秀芳指出，除公費疫苗外，自費疫苗接種紀錄幾乎是空白，建議參考兒童接種手冊查核設計，將紀錄註記於健保卡，讓醫師在診間能即時提醒長者補打漏掉的疫苗。

台灣疫苗推動協會正研議製作成人疫苗手冊，針對十八歲以上成人建議接種疫苗的訊息，提供成人自費及公費接種建議，李秉穎指出，目前手冊經多次討論已完成，現在必須思考如何有效率的送到長輩手上，可能與發送敬老卡一起或由鄰里長來幫忙。

立法委員王正旭。記者曾原信／攝影

另外，黃秀芳及立委王正旭都建議，公費疫苗接種若結合各縣市的敬老卡、長青福利卡，並串接衛福部推行的「健康幣」機制，長者接種疫苗後可獲得獎勵點數，以改善目前低迷的接種率。