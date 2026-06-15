中南部持續下大雨！端午連假全台轉乾 高溫上看35度

明天鋒面北移，降雨趨緩，中央氣象署預報員曾昭誠表示，中南部仍有局部大雨發生機率，周四各地恢復多雲到晴的天氣，端午連假期間高溫甚至上看35度，但午後需留意局部雷陣雨。

曾昭誠說，明（16日）鋒面北移，西南風減弱，降雨也逐漸趨緩，但水氣仍偏多，中南部有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生機率，北部也有零星降雨，午後山區有局部較大雨勢。

周三（17日）中南部持續有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部維持多雲到晴的天氣，午後有局部雷陣雨，並有局部大雨發生機率。

周四至下周一（18至22日）太平洋高壓逐漸西伸，各地為多雲到晴的好天氣，午後中部以北、宜蘭、各地山區有局部雷陣雨，清晨南部沿海有零星短暫陣雨發生機率；另周五前適逢大潮期間，沿海低窪地區需留意積淹水情況。

溫度部分，曾昭誠指出，周二至周四受到西南風影響，台東有焚風發生機率，局部高溫上看36度；周三起氣溫逐漸回升，周四各地高溫普遍超過30度，端午3天連假期間各地高溫約32至35度，中南部進山區溫度更高，感受炎熱。