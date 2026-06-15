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HIV接觸者未自行篩檢僅有罰則 黃立民：確有實際考量籲做好「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
感染症醫學會名譽理事長黃立民說，現行制度對HIV接觸者未強制採檢、追蹤，這是在人權保障與公共衛生間尋求平衡，因HIV屬於一對一傳染，只要有安全性行為都可預防。本報資料照片。
感染症醫學會名譽理事長黃立民說，現行制度對HIV接觸者未強制採檢、追蹤，這是在人權保障與公共衛生間尋求平衡，因HIV屬於一對一傳染，只要有安全性行為都可預防。本報資料照片。

中部發生校車司機涉嫌隱匿HIV（人類免疫缺乏病毒）感染身分，與多名女子發生危險性行為，造成多人感染。外界質疑，現行HIV接觸者追蹤與管理是否存在漏洞，感染症醫學會名譽理事長黃立民說，現行制度對HIV接觸者未強制採檢、追蹤，這是在人權保障與公共衛生間尋求平衡，因感染HIV與麻疹、新冠病毒等高傳染性疾病不同，其處於一對一傳染階段，只要有安全性行為都可預防。

「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例」（又稱愛滋條例）規定，衛生單位發現HIV感染者進行接觸者追蹤後，將通知接觸者應接受篩檢，但未有強制採檢的權力。因此，接獲通知的接觸者可以自行選擇要不要接受檢驗，若拒絕配合僅有罰則，但無法強制採檢。

黃立民說，由於HIV與麻疹、新冠肺炎等疾病傳播方式不同。麻疹、新冠病毒可透過飛沫、空氣或密切接觸傳播，容易導致大規模傳染，且是在非自願下遭到感染，因此公權力介入程度較高；但HIV為透過性行為等方式傳播，常屬於特定對象或伴侶間的傳染，且只要透過安全性行為，即可大幅降低風險。因此，若另一半強烈要求安全性行為，就可以避免，現行制度較重視個人權利與隱私保護。

依疾管署統計，去年HIV接觸者中，自行至醫療院所或篩檢站匿名篩檢約有4萬人，而自行購買篩檢試劑篩檢等方式約有9萬人，總計13萬人進行篩檢。黃立民說，若感染者明知自身感染卻未接受治療，甚至持續進行不安全性行為，確實可能造成新的感染事件。但若要進一步強制篩檢、強制治療，甚至限制個人行為，此涉及人權、法律授權及醫療資源等複雜問題，需要社會充分討論與取得共識。

值得注意的是，HIV感染不等同於愛滋病。黃立民指出，隨著抗病毒藥物進步，只要感染者規律服藥，病毒量可降至測不到的程度，也就是所謂「U=U」（測不到病毒量即不具傳染力），患者幾乎可以維持正常生活，甚至終生不會進展成愛滋病。因此，現階段最重要的仍是強化安全性行為觀念，尤其保險套對於HIV及多數性病具有良好防護效果，能有效降低傳播風險。

HIV 黃立民

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