下午腦袋常當機？醫揪「大腦黃金時鐘」 這4招工作效率翻倍

許多人為了提高工作產出，習慣透過延長工時、加班來完成任務。然而，家醫科醫師李思賢指出，想要提升工作效率，盲目硬撐絕對不是好方法。最新科學研究發現，人類大腦每天能維持真正高品質專注力的時間，極限大約就只有「4個小時」。他建議上班族應該依循大腦的生理時鐘，將最核心、最核心的工作安排在早上起床後的黃金時段，才能達到事半功倍的效果。

李思賢醫師在臉書粉專撰文指出，許多上班族一早進辦公室還能保持清醒，但到了下午，即便眼睛還盯著螢幕，腦袋卻早已轉不動。他強調，這絕對不是因為懶散，而是大腦的生理機能已經達到了運作極限。

李思賢引用2022年一項直接測量大腦代謝物的科學研究，證實每個人一天能維持高品質專注力的時間，上限大約就是4個小時。事實上，世界上最頂尖的音樂家和運動員，每天進行「刻意練習」的時間也正是這個數字；他們深知一旦超過這個上限，練習效果就會呈斷崖式下跌，因此從不盲目硬撐。研究甚至發現，即使在工作4小時後，讓受試者每小時都休息10分鐘，也無法阻止認知效率顯著下降；在結束一天7小時的工作並休息4個多小時後，大腦依然無法完全恢復原狀。

既然專注力額度有限，該如何聰明分配？李思賢醫師根據研究結果，歸納出4個兼顧大腦健康與職場效率的實用調整方向： 1.核心任務放清晨：早上起床後的3至4個小時是全天的大腦「認知高峰期」，做事若要追求極致效率，務必把最重要、最需要深度思考的工作優先排在這段時間解決。 2.低耗能工作留下午：到了專注力逐漸下滑的下午時段，則可以安排回覆電子郵件、整理辦公桌、資料歸檔等較不耗費腦力的事務性工作。 3.散步午睡勝過滑手機：真正的休息是讓大腦徹底卸載壓力。研究顯示，利用空檔散步或進行短暫午睡，在恢復腦力上的效果，遠比坐著滑手機看社群更有效率。 4.睡眠決定專注力額度：昨晚的睡眠品質，直接決定了今天專注力的總額。想要擁有高效的一天，充足且高質量的睡眠才是根本。

李思賢強調，工作要有效率千萬別硬撐，與其延長工時讓大腦超載空轉，不如學會依循生理時鐘，在有限的黃金時間內精準出擊，才是健康又有效率的職場生存之道。