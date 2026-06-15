快訊

北市文山區傳工安意外 55歲工人慘遭鋼材重壓受困當場死亡

打破理組神話！文組生「十年磨一劍」熬出200萬年薪 她勉勵：別自覺矮人一截

聽新聞
0:00 / 0:00

下午腦袋常當機？醫揪「大腦黃金時鐘」 這4招工作效率翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，真正讓大腦休息的方式是散步或午睡，而非滑手機。此外，昨夜的睡眠品質也直接決定了隔天的專注力額度。圖／AI生成
專家指出，真正讓大腦休息的方式是散步或午睡，而非滑手機。此外，昨夜的睡眠品質也直接決定了隔天的專注力額度。圖／AI生成

許多人為了提高工作產出，習慣透過延長工時、加班來完成任務。然而，家醫科醫師李思賢指出，想要提升工作效率，盲目硬撐絕對不是好方法。最新科學研究發現，人類大腦每天能維持真正高品質專注力時間，極限大約就只有「4個小時」。他建議上班族應該依循大腦的生理時鐘，將最核心、最核心的工作安排在早上起床後的黃金時段，才能達到事半功倍的效果。

李思賢醫師在臉書粉專撰文指出，許多上班族一早進辦公室還能保持清醒，但到了下午，即便眼睛還盯著螢幕，腦袋卻早已轉不動。他強調，這絕對不是因為懶散，而是大腦的生理機能已經達到了運作極限。

李思賢引用2022年一項直接測量大腦代謝物的科學研究，證實每個人一天能維持高品質專注力的時間，上限大約就是4個小時。事實上，世界上最頂尖的音樂家和運動員，每天進行「刻意練習」的時間也正是這個數字；他們深知一旦超過這個上限，練習效果就會呈斷崖式下跌，因此從不盲目硬撐。研究甚至發現，即使在工作4小時後，讓受試者每小時都休息10分鐘，也無法阻止認知效率顯著下降；在結束一天7小時的工作並休息4個多小時後，大腦依然無法完全恢復原狀。

既然專注力額度有限，該如何聰明分配？李思賢醫師根據研究結果，歸納出4個兼顧大腦健康與職場效率的實用調整方向：

1.核心任務放清晨：早上起床後的3至4個小時是全天的大腦「認知高峰期」，做事若要追求極致效率，務必把最重要、最需要深度思考的工作優先排在這段時間解決。

2.低耗能工作留下午：到了專注力逐漸下滑的下午時段，則可以安排回覆電子郵件、整理辦公桌、資料歸檔等較不耗費腦力的事務性工作。

3.散步午睡勝過滑手機：真正的休息是讓大腦徹底卸載壓力。研究顯示，利用空檔散步或進行短暫午睡，在恢復腦力上的效果，遠比坐著滑手機看社群更有效率。

4.睡眠決定專注力額度：昨晚的睡眠品質，直接決定了今天專注力的總額。想要擁有高效的一天，充足且高質量的睡眠才是根本。

李思賢強調，工作要有效率千萬別硬撐，與其延長工時讓大腦超載空轉，不如學會依循生理時鐘，在有限的黃金時間內精準出擊，才是健康又有效率的職場生存之道。

專注力 上班族 時間 大腦 工作

延伸閱讀

躺滑手機才舒服？眼科醫警告白內障風險大增：4原因傷水晶體

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

早起秒喝咖啡恐更累！醫曝3個黃金時間，喝對燃脂多29%

長時間滑手機加速大腦老化提早失智！專家籲停止用智慧型手機當鬧鐘

相關新聞

買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

隨著端午節臨近，傳統市場掀起粽葉熱潮，廖炯程分享的觀察引發熱議。他指出北中南粽子文化差異，並揭露「桂竹葉」實為竹籜，讓網友驚嘆。同時，環境部提醒妥善處理粽葉，違者可能面臨罰鍰。

索羅門解開南極臭氧破洞之謎獲唐獎 著迷「星球上的化學」

出身化學訓練的大氣化學家索羅門，解開南極臭氧破洞之謎，成為環境科學經典研究。她接受中央社訪問回顧，當年著迷的是「一顆星球...

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

中南部持續下大雨！端午連假全台轉乾 高溫上看35度

明天鋒面北移，降雨趨緩，中央氣象署預報員曾昭誠表示，中南部仍有局部大雨發生機率，周四各地恢復多雲到晴的天氣，端午連假期間高溫甚至上看35度，但午後需留意局部雷陣雨。

HIV接觸者未自行篩檢僅有罰則 黃立民：確有實際考量籲做好「這件事」

中部發生校車司機涉嫌隱匿HIV（人類免疫缺乏病毒）感染身分，與多名女子發生危險性行為，造成多人感染。外界質疑，現行HIV接觸者追蹤與管理是否存在漏洞，感染症醫學會名譽理事長黃立民說，現行制度對HIV接觸者未強制採檢、追蹤，這是在人權保障與公共衛生間尋求平衡，因感染HIV與麻疹、新冠病毒等高傳染性疾病不同，其處於一對一傳染階段，只要有安全性行為都可預防。

下午腦袋常當機？醫揪「大腦黃金時鐘」 這4招工作效率翻倍

許多人為了提高工作產出，習慣透過延長工時、加班來完成任務。然而，家醫科醫師李思賢指出，想要提升工作效率，盲目硬撐絕對不是好方法。最新科學研究發現，人類大腦每天能維持真正高品質專注力的時間，極限大約就只有「4個小時」。他建議上班族應該依循大腦的生理時鐘，將最核心、最核心的工作安排在早上起床後的黃金時段，才能達到事半功倍的效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。