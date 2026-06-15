下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

上班族只要撐過本週4天班，就能快樂擁抱端午的3天連假。不過，在享受假期的同時，有敏感的網友翻閱日曆後驚覺一個令人崩潰的「壞消息」——這次端午連假結束後，下一個連假竟然得一路等到9月底。這項殘酷的現實讓大批社畜在網路上集體哀鳴，痛苦直呼：「7、8月真的太難熬了！」

一名網友在Threads上發文為大家打氣，指出好消息是本週因應端午佳節「只要上4天班」；但隨後話鋒一轉，隨即拋出震撼彈，提醒大家端午放完後，下一次想連放三天以上的假期，得等到9月底的中秋與教師節。

這桶冷水瞬間澆熄了放假前的喜悅，立刻在網路上引發上班族集體哀號。許多人紛紛翻開行事曆核對，崩潰回應：「剛剛去查，才發現整個7月居然要整整上班23天，先去廁所哭一波！」、「已經哭暈在辦公室裡面了」、「7、8月份天氣又熱又沒有連假，絕對是上班族一年當中最難熬的月份」。甚至連排班制的勞工也出面大吐苦水，直言7月份扣掉例休後只剩8天假，同樣苦不堪言。

根據行政院人事行政總處所公布的「115年政府行政機關辦公日曆表」，今年的端午節連假為6月19日（五）至6月21日（日），共計3天。然而，在這波假期結束後，整個7月、8月、甚至到9月中旬，在行事曆上確實呈現「全面淨空」的狀態。

上班族若想再次享受連假的悠閒，必須咬牙撐過這段長達三個多月的日子。直到秋意漸濃的9月下旬，才會迎來下半年的第一個大型連續假期。

雖然暑期空窗期漫長，但撐過去之後，下半年的假期分布其實相當密集。根據官方行事曆，下半年仍有4個有感的連續假期等著大家，包含一個難得的「4天黃金週」：

中秋節、教師節連假： 9月25日（五）至9月28日（一），共計4天。 國慶日連假： 10月9日（五）至10月11日（日），共計3天。 光復節連假： 10月24日（六）至10月26日（一），共計3天。 行憲紀念日連假： 12月25日（五）至12月27日（日），共計3天。

面對這段即將到來的地獄空窗期，不少內行網友也互相喊話，建議大家如果真的撐不下去，不妨善用自己的特休假，在7、8月幫自己實施「微休假計畫」，或是在端午連假期間好好充飽電，才能有足夠的血量迎戰接下來的下半年。