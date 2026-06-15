近5年凍卵人數成長近3成 31至35歲躍為大宗

台灣晚婚晚育趨勢，許多女性選擇凍卵保一線「生」機，據醫師臨床觀察，近5年凍卵人數成長近3成，31至35歲女性為大宗；當代女性已將這項醫療行為，從過往高齡補救轉向積極生育保存。

30至35歲是黃金生育期，台北生殖中心主任醫師李怡萱今天透過新聞稿指出，現代女性在這個階段往往仍處事業上升期，或尚未遇到合適伴侶，凍卵已逐漸成為許多30歲出頭女性生涯規劃選項，根據台北生殖中心臨床統計顯示，近5年凍卵人數增加近3成。

李怡萱進一步分析近5年凍卵者，她說，以31至35歲女性為主要族群，去年更有超過6成凍卵女性年齡在35歲以下；在臨床觀察到，37至43歲女性隨著生活步入穩定，解凍卵子意願升高，雖然凍卵5年後迎解凍潮，但國內近10年卵子解凍使用率僅約8.4%。

李怡萱說，台灣卵子解凍使用率不高，甚至遠低於允許單身女性借精生子的美國10年解凍率38.1%，因為台灣現行人工生殖法規定，受術對象必須擁有異性配偶，隨著診間「志願單親」諮詢上升，若遲遲不修法，預估未來10年將有越來越多單身女性陷入「凍了卵卻不能用」困境。

一直渴望擁有孩子的王小姐就是「凍了卵卻不能用」個案，她在33歲時完成凍卵，原盼待事業穩定後，與交往近10年男友共組家庭，未料最終因男方劈腿，使得王小姐對婚姻失去信心，但想當母親的心願未曾改變。

王小姐在37歲時赴生殖中心諮詢，卻礙於國內法規限制「必須有異性配偶」才能進行人工生殖，迫使王小姐必須將冷凍卵子跨海運送至美國，於當地接受試管嬰兒療程，在耗費超過新台幣140萬元並歷經千辛萬苦後，終於在今年如願迎來健康可愛的女兒。

李怡萱說，隨著經濟獨立與家庭觀念轉變，許多如同王小姐的女性，不再為了生子而勉強進入不適合的婚姻；但海外求子的經濟成本與醫療風險，令許多女性難以承受。以王小姐為例，赴美療程加計跨國運卵特殊物流、機票、住宿及醫療行政費用，總支出是台灣療程的3至4倍。

跨境醫療還存在語言溝通障礙、醫療糾紛求償困難、生物樣本管理風險及資訊不對稱等隱憂，甚至可能成為非法仲介鎖定的對象。李怡萱表示，行政院去年底通過的人工生殖法修正草案，將開放單身女性及女性同性配偶在國內接受合法、安全療程，盼立法院盡速展開審議。