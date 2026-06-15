下班注意！12縣市發布大雨特報 4縣市慎防大雷雨

中央氣象署今下午5時針對12縣市發布大雨特報，影響時間持續晚間，其中嘉縣、台南、高雄、屏東有大雷雨發生機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，駕駛行車時慎防低能見度。

大雨警戒區域包含台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、澎湖縣、馬祖地區，影響時間從今天下午至晚上。

氣象署指出，受到西南風影響，易有短延時強降雨，今日台中以南、南投、澎湖地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

今天下午到明天晚上，桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

另外，氣象署也針對嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。沿海警戒區域為台南、高雄；路上警戒區域為嘉縣、台南、高雄、屏東，影響時間持續到今下午5時56分。

氣象署表示，嘉縣、台南、高雄、屏東有短延時強降雨發生機率，並伴隨較強陣風，須慎防溪河水暴漲、坍方、落石，低窪地區慎防積水、低能見度。