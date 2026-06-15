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6月8日豪雨致農損2391萬 芋頭、一期稻均損失500萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
受0608豪雨影響，芋頭、一期水稻等損失較為嚴重。圖／聯合報系資料照
受0608豪雨影響，芋頭、一期水稻等損失較為嚴重。圖／聯合報系資料照

農業部今公布受0608豪雨影響最新農業災情統計，農業產物及民間設施估計損失計2391萬元，其中以芋頭損失金額515萬元居多，其次為一期水稻502萬、茄子228萬、西瓜215萬及苦瓜208萬等。

農業部農糧署表示，0608豪雨帶來的農業損失，以屏東縣損失1485萬元（占62％）、雲林縣損失291萬元（占12％）及高雄市損失164萬元（占7％）較為嚴重。

農產損失部分，估計損失金額2381萬元，農作物被害面積473公頃，被害程度22％，換算無收穫面積104公頃，受損作物主要為芋頭，被害面積55公頃，損害程度33％，換算無收穫面積18公頃，損失金額515萬元，其次為一期水稻、茄子、西瓜及苦瓜等。

林產損失部分，損失金額總計3萬元，主因林木受損所致；民間設施損失：估計損失金額7萬元，主因水平棚架網室受損。

農業部 豪雨 芋頭

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