6月8日豪雨致農損2391萬 芋頭、一期稻均損失500萬

「我又沒有不舒服，為什麼要治療？」這是新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風在門診中，最常從50多歲患者口中聽到的疑問。許多人拿著健檢報告，看到空腹血糖、三酸甘油酯、腰圍都出現紅字，心裡雖然覺得怪怪的，但因為身體不痛、不癢，就轉念把它當作「只是中年發福」或「年紀大了代謝變慢」。

2026-06-15 16:15