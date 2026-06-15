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衛福部長照新制 外國人才、眷屬可享四大服務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

為配合《外國專業人才延攬及僱用法》修正，衛福部擬具《外國專業人才及其眷屬長期照顧服務申請及給付辦法》，符合資格者可申請照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙改善服務及喘息服務等四大類多元長照服務，新制預計6月30日起正式施行。

《外國專業人才延攬及僱用法》於114年9月24日修正，並因應新增之第29條條文，衛福部擬具《外國專業人才及其眷屬長期照顧服務申請及給付辦法》，旨在落實國家延攬及留用國際人才之政策原意，確保長期留台的外國人才及其眷屬在符合特定條件下，能享有與我國國民同等的長照服務。

該辦法適用對象為符合居留、失能條件的外國專業人才、外國特定專業人才、外國高級專業人才及其眷屬（包含配偶、未成年子女以及身心障礙無法自理生活之成年子女）等3類對象。

上述者經內政部移民署許可永久居留，並合法累計居留十年，每年居住183日以上，因身心失能且符合65歲以上或符合身心障礙鑑定資格者，經失能評估確認符合長照給付資格，得向各縣市長期照顧管理中心或直轄市、縣（市）政府提出長期照顧服務之申請。

該辦法規定申請人之長照需要等級、給付額度以及自行負擔比率，準用我國「長期照顧服務申請及給付辦法」之規定。符合資格之申請者，可申請包含照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙改善服務，以及喘息服務等四大類多元長照服務。

為讓久居台灣的外國專業人才能享有與國人同等之保障，將配合《外國專業人才延攬及僱用法》第29條施行日期，定於2026年6月30日起正式施行。

衛福部強調，未來將持續與時俱進、完善國內的長期照顧服務體系。新法上路後，凡符合申請資格的外國人，均可就近向各縣市長期照顧管理中心提出申請，或直接撥打1966長照服務專線洽詢相關詳細資訊。

長照 衛福部

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