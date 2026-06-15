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端午連假遊台南 觀旅局推薦賞蓮、看龍舟、逛市集
端午連假即將來臨，台南市政府觀旅局推出一系列結合自然景觀、傳統文化與觀光旅遊的夏季活動，邀請民眾走訪台南，體驗專屬南台灣的節慶魅力，尤其正值白河蓮花盛開季節，歡迎民眾趁假期前往賞花踏青。
觀旅局指出，今年端午檔期活動豐富，其中最受矚目的「2026台南市國際龍舟錦標賽」17日至21日在台南運河登場，適逢運河通航百年，除龍舟競賽外，更邀請火舞團隊為賽事揭開序幕，現場更規畫美食市集、藝文表演、文創展售及親子體驗活動。
此外，安平弘濟宮在19日端午節當天舉辦百年古井取午時水活動，結合民俗藝陣、立蛋及親子戲水體驗，讓民眾感受傳統節慶文化。喜愛自然景觀的遊客則可前往白河參加蓮花季，觀旅局推薦民眾可清晨前往賞花，再順遊關子嶺泥漿溫泉、品嘗桶仔雞。
觀旅局也說，端午連假期間藍晒圖文創園區、南紡購物中心、三井OUTLET及海安商圈等推出特色市集與表演活動；七股鹽山有「鹹轉海風祭」；虎頭埤風景區、尖山埤渡假村及頑皮世界野生動物園等同步推出端午優惠方案，從白天到深夜都有不同玩法。
觀旅局表示，市府將持續辦理「住宿台南－好康三重送」活動至10月底，提供住宿抽獎及消費優惠，盼吸引旅客深度遊台南，民眾端午假期到台南品粽香與特色小吃，更不能錯過夏季限定美景與精彩活動，用一趟輕旅行，感受台南迷人的夏日時光。
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