淡江大橋車流趨於穩定 交通部：關渡大橋交通量已降低約四成

立法院交通委員會15日考察新北地區交通建設，交通部次長陳彥伯指出，淡江大橋自5月12日通車後，整體車流現已趨於穩定與常態化，經初步觀察車流，關渡大橋交通量已降低約四成，符合原先規劃分攤關渡大橋三成車流之目標，後續仍請公路局持續蒐集及分析淡江大橋交通量，並與新北市政府交通局密切合作，依據現場車流狀況機動調整號誌時制，以舒緩尖峰時段及假日車流。

淡江大橋自行車道除藉由跨河橋梁串連八里及淡水兩區域外，另連接橋下自行車及行人共用道至觀海長堤旁木棧道，與地方既有自行車道銜接，形成完整之自行車路網。其中觀海長堤木棧道屬淡江大橋路權部分及挖仔尾街鋪面，現正辦理復舊工程，交通部已責成公路局於6月底前儘速完成復舊，後續並配合新北市政府補強標誌引導牌面等設施，以提供民眾更安全舒適的騎乘環境。

因應淡江大橋橋管中心短期辦理展覽需求，公路局於場外設置臨時廁所，展覽結束後將予以撤除，後續於展覽期間將加強巡視廁所環境，並視休閒人潮增加巡視頻率；考量淡江大橋為淡水地區著名遊客朝聖打卡景點，其串聯漁人碼頭、紅毛城、淡水老街及八里十三行博物館等觀光景點，後續將由公路局偕同新北市政府淡水、八里區公所儘速會勘永久性公共廁所設置地點，並由公路局提供經費、新北市政府區公所負責設計施工及後續維護管理，以提升淡水八里地區休閒遊憩服務品質。

另有關仍有民眾反映風切聲之問題，公路局承諾將於6月22日前再就部分匝道增加初步改善之膠條裝設，並於8月底以前完成長期改善之鋁製夾板裝設，期能一勞永逸解決淡江大橋風切聲的問題，讓周邊民眾生活品質不會受到干擾。

此外，有關臺北港物流倉儲區填海造地計畫有運土車輛回堵至八里重劃區之情形，臺灣港務股份有限公司已初步提出改善措施，目前執行成果已見成效，車輛回堵情況已有所緩解，未來也將規劃中、長期改善方案並持續監控車況，以降低對八里居民生活的衝擊。