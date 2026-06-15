台灣順豐推動低碳物流 導入電動車隊擴大無紙化管理

在全球淨零減碳與供應鏈重組趨勢下，物流業正從傳統運輸服務轉型為企業提升永續與國際競爭力的重要夥伴。台灣順豐近年積極推動ESG（環境、社會、治理）策略，透過低碳運輸、數位化管理及跨境服務升級，協助企業兼顧營運效率與永續發展。

台灣順豐指出，為降低運輸碳排，持續推動車隊汰舊換新，每年編列預算汰換4%老舊柴油車。自2023年導入電動機車車隊後，2026年再新增16台電動三輪機車，優先投入都會區與短程配送，強化最後一哩低碳物流能力。同時，公司內部同步於今年啟動碳盤查計畫，建立涵蓋車輛燃油與辦公室用電等排放來源的管理制度，作為後續減碳及碳中和策略基礎。

在數位轉型方面，台灣順豐自2022年起陸續將報單、稅單、帳單及內部行政流程導入線上作業，並推出月結管家系統及無紙化帳單服務。截至2026年第一季，新簽企業客戶已全面採用無紙化帳單，既有客戶使用率超過99%，預計年底全面達成帳單無紙化目標。出口正式報關單也已全面無紙化，進一步提升營運效率與環境效益。此外，公司導入線上停車代繳服務，簡化行政流程，提升車隊管理效率並落實節能減碳。

因應全球供應鏈重組與企業海外布局需求升溫，台灣順豐持續拓展日本、韓國、新加坡、馬來西亞、越南及泰國等市場。2026年第一季國際快遞業務量穩健成長，其中東北亞市場年增17.5%，以日本成長19.2%最為亮眼；越南市場亦年增13.3%，反映企業供應鏈逐步向新興市場延伸。

同時，台灣順豐持續深化貨運代理服務，整合空海聯運、特貨承攬及報關諮詢等一站式解決方案。2026年第一季貨運代理業績較去年同期成長180%，展現強勁動能。

台灣順豐總經理潘逸俊表示，物流不只是運輸服務，更是企業供應鏈永續的重要環節。未來公司將持續深化綠色物流、數位轉型及跨境服務布局，協助企業提升供應鏈韌性與國際競爭力。