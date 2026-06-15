聽新聞
0:00 / 0:00
北市人行道斷點怪？ 學者點關鍵：「這人」沒同意、難繪製
台北市近年積極打造交通人本空間改善，今年預計新設9公里的標線型人行道，卻被民進黨議員指出標線出現斷點等亂象。交通學者坦言，北市缺乏一個明確人本交通規範，在規畫交通路網時不應侷限單一條路或路口；不過，同意權都在里長身上，沒有里長同意，交通局也不敢繪製。
下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，蔣市府上任後很積極在做行人穿越線退縮，但很多個案都是設計時沒有做車輛運行軌跡的模擬與實測，導致無法確保車主能清楚看見行人，退縮距離不足可能發生車輛轉向時卡到角隅或停上人行道的問題。
王晉謙認為，北市缺乏一個明確人本交通規範，在規畫交通路網時不應侷限單一條路或路口，否則恐會導致不同區域的設計風格迥異且毫無規則，台北市應站在更高的高度，整合各局處與區域，訂定出一套統一的人本交通規畫規則，才能建立起完整且一致的城市路網。
陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，目前市府標誌標線的畫設，同意權其實是在里長身上，例如哪些路段不能畫標線型人行道、哪邊不能畫停車格位等，若沒有里長的簽名同意，交通局當然不敢畫。「一點一點的奇怪，加總起來起來也難怪很多地方的標誌標線看起來很奇怪。」
他說，遇到聽得進交通專業的里長，就是市府與民眾雙贏，遇到聽不進去的就是雙輸。「里長的權限如此之大，對交通專業是非常不尊重的，更是不利於整體的交通管理。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。