北市人行道斷點怪？ 學者點關鍵：「這人」沒同意、難繪製

台北市近年積極打造交通人本空間改善，今年預計新設9公里的標線型人行道，卻被民進黨議員指出標線出現斷點等亂象。交通學者坦言，北市缺乏一個明確人本交通規範，在規畫交通路網時不應侷限單一條路或路口；不過，同意權都在里長身上，沒有里長同意，交通局也不敢繪製。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，蔣市府上任後很積極在做行人穿越線退縮，但很多個案都是設計時沒有做車輛運行軌跡的模擬與實測，導致無法確保車主能清楚看見行人，退縮距離不足可能發生車輛轉向時卡到角隅或停上人行道的問題。

王晉謙認為，北市缺乏一個明確人本交通規範，在規畫交通路網時不應侷限單一條路或路口，否則恐會導致不同區域的設計風格迥異且毫無規則，台北市應站在更高的高度，整合各局處與區域，訂定出一套統一的人本交通規畫規則，才能建立起完整且一致的城市路網。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，目前市府標誌標線的畫設，同意權其實是在里長身上，例如哪些路段不能畫標線型人行道、哪邊不能畫停車格位等，若沒有里長的簽名同意，交通局當然不敢畫。「一點一點的奇怪，加總起來起來也難怪很多地方的標誌標線看起來很奇怪。」

他說，遇到聽得進交通專業的里長，就是市府與民眾雙贏，遇到聽不進去的就是雙輸。「里長的權限如此之大，對交通專業是非常不尊重的，更是不利於整體的交通管理。」