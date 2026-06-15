梅雨要掰了嗎？ 專家指要看可能發展的「颱風」臉色

這波梅雨下了超過一周，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，今天澎湖及中南部仍要注意局部大雨及短延時豪雨。明天之後隨鋒面逐漸遠離，降雨雨量會一天比一天少。周四起隨太平洋高壓增強，各地天氣轉多雲到晴為主，端午節連假各地高溫逾31度，南部內陸及花東縱谷氣溫更高。梅雨要結束了嗎？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，要看本周下半周熱帶擾動發展及未來路徑才能確定。

吳聖宇指出，目前預報普遍認為本周後半，也就是端午節連假期間在關島西方、菲律賓以東海域一帶將有熱帶擾動逐漸發展為颱風的機會，並且將在端午連假之後，也就是下周前半(22到24日)左右經過台灣東南方、東方外海後往北轉向而去，路徑上當然變數還很大，趨勢上應該還是一個轉向颱風，還要再觀察，也提醒大家留意後續消息。

吳聖宇指出，如果這颱風真的這樣大轉彎北上，有可能會延後太平洋高壓穩定控制台灣到華南的時間點，因此真正的「出梅」（梅雨結束）應該還是要等到6月下旬後半到接近月底機會較高，不過因為颱風的變化還沒有很確定，只能先繼續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。