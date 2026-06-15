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新北觀光工廠「職想玩透透」開跑 串連五大活動主題快來搶好康

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市經發局推出職想玩透透主題活動。記者黃子騰／攝影
新北市經發局推出職想玩透透主題活動。記者黃子騰／攝影

新北市經發局今天舉辦「2026新北觀光工廠系列活動」啟動記者會，以「職想玩透透」為主題，串聯全新北市18家觀光工廠與產業文化館，推出巴士一日遊、限量主題禮包、登錄發票抽獎、滿額贈品及探索派對等五大活動，邀請民眾前來探索產業魅力。

新北市經發局表示，最受歡迎的巴士一日遊規劃10場特色遊程，每場優惠價僅需599元，包含觀光工廠門票、DIY體驗、專人導覽及特色景點走訪。今年更貼心規劃1場銀髮族專屬團。另外更特別推出2款觀光工廠主題禮包，每款總價值超過600元，現在僅需300元即可收藏，上述活動將於6月29日下午3時在KKday平台同步開放搶購

為鼓勵民眾以綠色方式探索觀光工廠，今年同步推出「職想一直玩」抽獎活動，自7月1日至9月30日期間，凡搭乘大運輸或使用低碳交通工具前往觀光工廠及產業文化館參觀，館內單筆消費滿100元並完成發票登錄即可參加抽獎。最大獎包含空氣清淨機、AirPods Pro及攜帶式藍牙喇叭等多項好禮•總價值超過5萬元。

新北市經發局長盛筱蓉表示，新北市產業豐富有超過32萬家工商行號，其中工廠佔1萬8千多家，很感謝許多的觀光工廠與文化體驗館，願意轉型投入額外的人力來發展不一樣的工廠跟觀光。今年主題「職想玩透透」，融合了一直玩及職人精神與的諧音，希望市民像候鳥一樣，到了暑假就想來到觀光工廠玩。盛筱蓉說，觀光工廠除了製造以外，最核心的精神就是可以挖掘工廠背後的故事、文化底蘊與手作體驗，是娛樂的好去處。

新北市經發局長盛筱蓉邀請市民到觀光工廠玩。記者黃子騰／攝影
新北市經發局長盛筱蓉邀請市民到觀光工廠玩。記者黃子騰／攝影

今年推出職想一直玩抽獎活動。記者黃子騰／攝影
今年推出職想一直玩抽獎活動。記者黃子騰／攝影

多家觀光工廠推出各式商品。記者黃子騰／攝影
多家觀光工廠推出各式商品。記者黃子騰／攝影

新北市經發局長盛筱蓉與主持啟動儀式。記者黃子騰／攝影
新北市經發局長盛筱蓉與主持啟動儀式。記者黃子騰／攝影

多家觀光工廠紛紛推出主力商品。記者黃子騰／攝影
多家觀光工廠紛紛推出主力商品。記者黃子騰／攝影

新北 觀光工廠

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