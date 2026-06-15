九蛙剩七蛙！梅雨猛灌日月潭 竹山堰塞湖蓄水也增加

受連日降雨影響，日月潭水庫今回升至745.5公尺，距滿水位748.48公尺剩不到3公尺，蓄水率83.4％；而潭區水情指標「九蛙疊像」周邊蓄積雨水，目前有七蛙露出水面。竹山瑞龍瀑布上游堰塞湖蓄水量略增，水保署持續監測，以利應變。

受梅雨影響，全台降雨，各地水庫大進補，其中日月潭水庫受雨水挹注，相較這波鋒面之前，其水位約在744.43公尺，但今天水位已上升至至745.50公尺，蓄水率達83.4％，距離滿水位748.48公尺，剩不到3公尺。

日月潭淤積嚴重，水情指標「九蛙疊像」底下3隻蛙一度被深埋在土裡，日月潭國家公園管理處趁3月旱季針對九蛙周邊清淤，九蛙才完全出土；然潭區水位雖回升，可九蛙還吃不到潭水，不過其周邊蓄積雨水成小池塘，目前七蛙露出水面。

日月潭國家風景區管理處表示，最近潭區降雨明顯，上游集水區也進帳頗豐，若持續降雨，水位可望持續回升。管理日月潭水庫的台電公司則表示，考量大雨過後，流量大、濁度高，為免水庫淤積，暫停上游調度放水，但持續進行排洪排砂。

此外，竹山瑞龍瀑布園區上游加走寮溪邊坡因豪雨崩塌，土石堆積阻塞河道形成蓄水量約10萬公噸的堰塞湖，農村水保署南投分署表示，該堰塞湖已自然溢流並刷開水路，唯山區雨勢不斷，蓄水量略增，但推估對下游影響大致與昨天相同。

水保署南投分署表示，該堰塞湖若發生一次性潰決，推估下游水位仍約抬升70公分，為加強監控，今於周邊架設監視攝影機，同步透過空拍機監測堰塞湖與下游河道水位變化，並委請瑞龍瀑布園區管理員協助現地掌握，以利採取應變措施。