台中攤商突手腳無力以為中風 醫師：亞急性腦出血

端午節即將到來，台中市1名水果攤商忙碌中突然左邊手腳無力，持續2天未改善，以為腦中風送急診，台中醫院今天表示，檢查發現是「亞急性腦出血」，緊急引流手術後康復。

衛生福利部台中醫院今天召開記者會，神經外科主任陳典廷在會中說明，這名水果攤商於5月中旬正為準備端午節送禮訂單忙碌之際，在搬禮盒時突然感到左側肢體無力。

陳典廷表示，患者一開始以為是太累，休息一下就好，未料症狀持續2天未見好轉，甚至在拿取禮盒時左手使不上力，嚇得以為自己「腦中風」緊急就醫，經斷層掃描檢查，發現患者並非自發性腦中風，而是「亞急性腦出血」。

患者經急診與神經醫療團隊緊急安排引流手術，陳典廷指出，在及時清除腦中壓迫到運動神經的積血血塊後，患者住院1週順利康復出院，門診追蹤確認左側運動神經未受損，趕在端午節送禮熱潮前重回市場，手腳靈活繼續服務老顧客。

陳典廷說明，類似患者這種疑似外傷後逐漸緩慢腦出血，累積血塊壓迫到神經導致出現症狀，醫學上稱為「亞急性腦出血」，最近3個月內已連續發現3例個案。除了攤商老闆，另2例則是分別因為曾經車禍、跌倒撞擊到頭部，但就醫時檢查並無腦出血症狀，2個月後才出現肢體無力症狀就醫發現，幸好都及時進行引流手術康復出院。

陳典廷認為，亞急性或慢性腦出血大多是由外傷引起，出血速度緩慢，症狀不像自發性腦出血那樣又快又猛。為了避免血塊持續壓迫神經造成永久性傷害，他提醒，一旦出現「單側手腳突然無力、麻木或抓握困難」、「意識模糊、反應變遲鈍或記憶力下降」、「突然口齒不清、表達困難或無法正常言語」等症狀應立即就醫，尤其曾經有頭部外傷史的民眾更需多加留意，提早就醫才能確保安全。