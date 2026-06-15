美式賣場鮮蝦沙拉堡夾衛生紙？高市衛生局2次稽查結果出爐

高雄一名消費者在網路發文說，日前在美式賣場購買一盒豪華鮮蝦沙拉堡，食用時竟咬到白色衛生紙，向業者反映卻獲得「不是他們賣場的」這個說法，其他網友看完影片覺得「超噁」。高市衛生局表示，初次查察雞蛋沙拉內無異物，未見使用及提供陳情民眾所說的衛生紙；業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，作業環境尚符規定。

一名網友昨日在Threads發文指稱，日前在美式賣場的中華店買了一盒豪華鮮蝦沙拉堡吃到衛生紙，14日獲得業者回覆，竟說裡面的衛生紙比對後不是他們賣場的，衛生局事後稽查，業者也說無關聯性，「早知如此應該將檢體直接送到衛生局」。

從網路照片與影片中可以看見，黃色的沙拉堡裡面確實夾雜著一大坨衛生紙，底部另有一張白色的烘焙紙。高市衛生局6月10日接獲陳情後第一次至賣場查察，今天又再度前往。

衛生局表示，初次透過1999陳情獲知此案，6月10日即派員至該賣場查察，現場檢視該產品之雞蛋沙拉內無異物，製備區內為專人製作，未見使用及提供陳情民眾所稱衛生紙。

衛生局說，今日經媒體轉知民眾於社群反映並提供照片及影片後，再次前往查察確認。業者表示曾接獲此案並已辦理退費，另說明，該產品使用之烘焙紙，係於產品製作完畢放置包裝盒時，舖在產品下面防沾黏，調製雞蛋沙拉時並未使用，不清楚該異物來源。