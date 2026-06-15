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眼淚在南極結冰…索羅門從冰原看見「修復地球」可能

中央社／ 麻州劍橋15日專電
唐獎得主大氣化學家索羅門（Susan Solomon）年輕時前進南極，追尋臭氧層破洞之謎。聯合報系資料照片
唐獎得主大氣化學家索羅門（Susan Solomon）年輕時前進南極，追尋臭氧層破洞之謎。聯合報系資料照片

1980年代，年輕的大氣化學家索羅門（Susan Solomon）前進南極，追尋臭氧層破洞之謎。她在冰天雪地中觀測，冷到「眼淚都在眼皮上結冰」。那段經驗，對她一生科學工作深具影響。

索羅門現年70歲，任教於麻省理工學院（MIT）地球、大氣與行星科學系，是當代最具影響力的大氣化學與氣候科學家之一。她的研究室位在高樓層，有大片玻璃窗，從MIT所在的美國劍橋，眺望波士頓天際線與查爾斯河。

接受中央社訪問時，索羅門回憶踏上南極從事科學研究的深刻經驗。她說，從飛機俯瞰冰原，看不到城市、道路、船隻或燈光，只有一片未受破壞的大陸，「那是世界上最美、最純淨的地方，像一座水晶宮」。

南極的美麗，也伴隨極端嚴酷。索羅門說，飛機一落地，冷空氣打在臉上像被拍了一巴掌。在戶外觀測時，她必須包住臉和眼睛，不能讓皮膚暴露在外。有一次，她在儀器旁調整鏡面，冷到眼淚在眼皮上結冰，讓她難以睜眼。

這些畫面，後來成為索羅門理解環境問題的重要起點。她說，在南極那樣巨大而未受破壞的自然面前，人會更清楚看見人類對地球造成的影響。

但臭氧洞的經驗也讓她相信，人類雖然造成傷害，也有能力透過科學、公共信任與政策合作修補錯誤。各國後來依據科學證據管制破壞臭氧層的化學物質，讓臭氧層逐步走向修復。

索羅門今年獲第7屆唐獎永續發展獎。談到得獎心情，她說，自己感到震驚，也非常謙卑。唐獎過去得主包括珍古德（Jane Goodall）、布倫特蘭（GroHarlem Brundtland）、韓森（James Hansen）等她敬佩的人物，能與這些名字並列，令她覺得不可思議。

索羅門說，她從未把自己的工作想成是「拯救地球」。她形容自己其實是害羞的人，只是希望把可靠的事實帶進公共討論，讓社會能理解問題、採取行動。

她對自然的好奇早在童年就開始。索羅門9歲時，在黑白電視上看見法國海洋探險家庫斯托（JacquesCousteau）鏡頭下的海底世界。她說，那種自然之美深深吸引她，也讓她決定長大後要成為科學家。

身為女性科學家，索羅門早年也走過孤單道路。她說，年輕時大氣科學領域女性很少，自己常常是會議室裡唯一的女性。面對不友善或輕蔑的話，她學到的方法不是生氣，而是用幽默跨過去。她給年輕女性的建議是：「不要生氣，要幽默。」

索羅門2024年出版專書「有解：我們如何治癒地球，以及如何再次做到」（Solvable: How We Healedthe Earth, and How We Can Do It Again），回顧人類曾克服臭氧洞、酸雨、霧霾等環境危機。

她期待赴台參加唐獎活動，也希望與台灣學生交流。索羅門說，年輕人常不知道人類曾經成功解決重大環境問題；臭氧洞就是一個例子，提醒人們科學、信任與政策行動可以共同發揮作用。

面對氣候變遷與全球環境危機，索羅門知道年輕世代很容易感到沮喪。她說，今天的世界有太多負面訊息，但不要讓這些訊息把自己也變成負面的人。她勉勵年輕人，去想自己能做什麼幫助地球，因為「地球確實需要幫助」。

索羅門 南極 臭氧層 氣候變遷 環境保護

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