索羅門解開南極臭氧破洞之謎獲唐獎 著迷「星球上的化學」

出身化學訓練的大氣化學家索羅門，解開南極臭氧破洞之謎，成為環境科學經典研究。她接受中央社訪問回顧，當年著迷的是「一顆星球上的化學，而非試管裡的化學」。

現年70歲、任教於麻省理工學院（MIT）的蘇珊．索羅門（Susan Solomon）為2026年第7屆唐獎永續發展獎得主。她的研究橫跨南極臭氧洞、國際環境協議、氣候變遷評估與二氧化碳長期影響，是當代最具影響力的大氣化學與氣候科學家之一。

索羅門曾出版專書「有解：我們如何治癒地球，以及如何再次做到」（Solvable: How We Healed the Earth,and How We Can Do It Again），回顧人類曾克服臭氧洞、酸雨、霧霾等環境危機。書名點出她面對氣候議題的態度：問題嚴重，但並非無解。

她接受中央社訪問時說，自己從未把工作想成是在「拯救地球」；身為科學家，她只是希望把可靠事實帶進公共討論。

1985年，英國科學家發表研究，指出南極上空臭氧濃度大幅下降。當時科學界已知道氟氯碳化物會破壞臭氧層，卻仍不明白為何南極上空特別嚴重。

索羅門1986年提出解釋。她受訪時回顧，南極臭氧洞的關鍵在於高空特殊雲層；雲粒子表面讓破壞臭氧的化學物質變得活躍，春季陽光重返南極後，臭氧層便快速流失。

這項以「非均相化學反應」（heterogeneouschemistry）為核心的解釋，後來成為臭氧洞研究重要基礎。

索羅門說，自己當時年輕，腦子沒被既有想法「洗腦」。當時許多權威科學家認為，高空大氣中的表面反應不會那麼重要；但既有理論無法解釋南極臭氧洞規模，她往不同方向思考。

臭氧洞研究也讓索羅門看見科學如何進入國際決策。1987年簽署的蒙特婁議定書，要求各國逐步淘汰破壞臭氧層的化學物質，後來成為全球環境治理罕見的成功典範。

索羅門回顧，這段經驗最讓她學到的是，科學家必須跨越國界交流，把不同國家的觀測、模型與判斷放在一起，形成足以支撐政策的共識。

她自1986年起參與臭氧層相關國際科學評估，至今每一次都沒有缺席。她告訴中央社，自己今年夏天還要到瑞士參加下一輪評估，「我可能是最後一個從頭到尾每一次都參與的人」。

索羅門後來把這套經驗帶進氣候變遷研究。2002年至2008年間，她共同主持聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）第一工作組，完成第4次評估報告。

她回憶，IPCC讓科學家直接面對各國政府代表，反覆回答證據有多強、判斷是否站得住腳。

她說，這讓科學家必須把複雜研究整理成清楚、可檢驗、可供政府決策參考的事實。社會願意承擔多少風險，是價值判斷；但風險究竟有多大，則是科學可以回答的問題。科學家的責任不是替政府或社會做決定，而是把事實講清楚。

IPCC第4次評估報告中，一句廣為引用的話「暖化已明確無疑」（Warming is unequivocal），也出自索羅門的構想。她說，這句話必須既符合科學謹慎，也要足夠清楚，後來成為全球氣候討論的重要語言。

索羅門另一項重要研究，指出二氧化碳排放造成的暖化影響具有長期性。她說，霧霾若停止排放，空氣品質可能幾天內改善；二氧化碳不同，部分影響會在大氣與海洋系統中延續數百年甚至上千年。

這讓氣候變遷不只是當代人的環境問題，也成為跨世代公平問題。索羅門反問，把一個目前不容易修復的問題留給未來世代，「這公平嗎？」

不過，索羅門並不認為環境議題只能帶來悲觀。她說，人類已經透過科學、公共信任與政策合作處理臭氧洞問題，這段經驗提醒世人，重大環境危機並非無法解決。

她說，人類不能把時鐘倒轉，但可以停止讓問題繼續惡化。每多升高攝氏0.1度，都可能是數百年後仍存在的負擔。對她而言，永續發展的意義正在於此：不要把今天可以減少的風險，留給未來世代承擔。