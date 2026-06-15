聽新聞
0:00 / 0:00
影／雨炸高雄伴隨恐怖閃電 午後白天如黑夜街頭畫面曝
氣象署高雄氣象站今天下午近1時許發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區包括嘉義縣、台南、高雄和屏東縣，由於短延時強降雨，高雄午後遭大雨襲擊，瞬間白天街頭宛如黑夜，有網友形容「大雨不僅淋濕全身，打到身上還很痛」。
高雄氣象站今天下午12時59分發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時29分，氣象展指出，因短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請民眾慎防溪、河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。
其中沿海警戒區域台南和高雄市，陸上警戒區域則有嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣。
雨炸高雄，中午時分不少人外出覓食，連撐傘也擋不住，有人變落湯雞，有人下半身濕透，天空瞬間白天變黑夜，駕駛開車雨刷得調到最快，因強降雨，中華二路道路沿線出現淹積水現象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。