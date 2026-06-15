影／雨炸高雄伴隨恐怖閃電 午後白天如黑夜街頭畫面曝

氣象署高雄氣象站今天下午近1時許發布大雷雨即時訊息，陸上警戒區包括嘉義縣、台南、高雄和屏東縣，由於短延時強降雨，高雄午後遭大雨襲擊，瞬間白天街頭宛如黑夜，有網友形容「大雨不僅淋濕全身，打到身上還很痛」。

高雄氣象站今天下午12時59分發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時29分，氣象展指出，因短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請民眾慎防溪、河水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

其中沿海警戒區域台南和高雄市，陸上警戒區域則有嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣。

雨炸高雄，中午時分不少人外出覓食，連撐傘也擋不住，有人變落湯雞，有人下半身濕透，天空瞬間白天變黑夜，駕駛開車雨刷得調到最快，因強降雨，中華二路道路沿線出現淹積水現象。