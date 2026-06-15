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植牙不再靠「手感」！日韓台牙科權威齊聚台灣 數位植牙減少傷口範圍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院攜手國際牙醫學院台灣分會舉辦國際口腔植體學學術研討會，國泰醫院口腔醫學部顧問醫師楊岳炤（中）表示，過現代數位3D電腦斷層技術，輔助醫師精準掌握鼻竇構造與骨質密度。圖／國泰醫院提供
國泰醫院攜手國際牙醫學院台灣分會舉辦國際口腔植體學學術研討會，國泰醫院口腔醫學部顧問醫師楊岳炤（中）表示，過現代數位3D電腦斷層技術，輔助醫師精準掌握鼻竇構造與骨質密度。圖／國泰醫院提供

數位化時代，過去仰賴醫師經驗與手工操作的植牙流程，如今透過3D電腦斷層、數位導航與人工智慧輔助規畫，可提升精準度。國泰醫院與國際牙醫學院台灣分會（TICD）舉辦「國際口腔植體學學術研討會」（ICD EAST Asia Tri-Sec. Implant Forum），共同探討數位植牙、前牙美學及副鼻竇增高術等最新發展。

超高齡社會來臨，缺牙人口增加，植牙需求也持續攀升。相較於傳統植牙須切開牙齦、依賴醫師肉眼判斷植體位置，數位植牙則透過3D數位影像、口腔掃描與電腦輔助設計技術，建立患者完整的口腔模型，事先模擬植牙位置與角度，再透過導航模板精準植入植體。

「國際口腔植體學學術研討會」邀集日本韓國及台灣植牙專家齊聚一堂，專家指出，數位植牙最大的優勢在於「預測性高」，醫師可在術前精確掌握神經、血管與骨質結構，降低手術誤差與風險，同時減少傷口範圍與術後不適感，讓治療符合微創醫療趨勢。

另一項重要議題則是前牙美學。前牙區是影響外觀與笑容的重要區域，不僅要求牙齒排列整齊，更須兼顧牙齦輪廓、牙齒比例及色澤自然度。近年來，數位微笑設計（Digital Smile Design）技術逐漸普及，利用電腦模擬治療後的效果，協助患者在治療前就能預見未來笑容，提升滿意度與醫病溝通。

針對許多民眾因長期缺牙、牙周病或骨質流失而無法直接植牙，論壇深入討論「副鼻竇增高術」的臨床應用。這項技術主要運用於上顎後牙區骨頭高度不足的患者，透過補骨方式增加植牙所需骨量，被視為上顎植牙的重要基礎工程。

國泰醫院口腔醫學部顧問醫師、國際牙醫學院院士楊岳炤表示，隨著3D電腦斷層技術日益成熟，醫師能在術前精準評估鼻竇構造與骨質密度，進一步提升補骨手術與植牙成功率，也讓過去被認為困難的案例獲得更多治療機會。

國際牙醫學院（ICD）創立於1927年，至今已有近百年歷史，是全球最具代表性的牙醫榮譽組織之一，長期致力於促進牙科醫學發展與國際合作。台灣國際牙醫學院（TICD）自1977年成立至今已有近50年歷史，目前共有184位國際院士，在國際牙科領域扮演重要角色。

楊岳炤指出，台灣、日本與韓國分會多年來維持密切交流，今年更首度共同舉辦國際口腔植體學論壇，特別邀請日本植牙專家Dr. Takanori Suzuki及韓國專家Dr. James Kim來台分享最新臨床經驗。透過跨國學術合作，不僅有助掌握全球植牙發展趨勢，也能加速將最新數位醫療成果導入臨床照護。

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