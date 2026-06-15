植牙不再靠「手感」！日韓台牙科權威齊聚台灣 數位植牙減少傷口範圍

數位化時代，過去仰賴醫師經驗與手工操作的植牙流程，如今透過3D電腦斷層、數位導航與人工智慧輔助規畫，可提升精準度。國泰醫院與國際牙醫學院台灣分會（TICD）舉辦「國際口腔植體學學術研討會」（ICD EAST Asia Tri-Sec. Implant Forum），共同探討數位植牙、前牙美學及副鼻竇增高術等最新發展。

超高齡社會來臨，缺牙人口增加，植牙需求也持續攀升。相較於傳統植牙須切開牙齦、依賴醫師肉眼判斷植體位置，數位植牙則透過3D數位影像、口腔掃描與電腦輔助設計技術，建立患者完整的口腔模型，事先模擬植牙位置與角度，再透過導航模板精準植入植體。

「國際口腔植體學學術研討會」邀集日本、韓國及台灣植牙專家齊聚一堂，專家指出，數位植牙最大的優勢在於「預測性高」，醫師可在術前精確掌握神經、血管與骨質結構，降低手術誤差與風險，同時減少傷口範圍與術後不適感，讓治療符合微創醫療趨勢。

另一項重要議題則是前牙美學。前牙區是影響外觀與笑容的重要區域，不僅要求牙齒排列整齊，更須兼顧牙齦輪廓、牙齒比例及色澤自然度。近年來，數位微笑設計（Digital Smile Design）技術逐漸普及，利用電腦模擬治療後的效果，協助患者在治療前就能預見未來笑容，提升滿意度與醫病溝通。

針對許多民眾因長期缺牙、牙周病或骨質流失而無法直接植牙，論壇深入討論「副鼻竇增高術」的臨床應用。這項技術主要運用於上顎後牙區骨頭高度不足的患者，透過補骨方式增加植牙所需骨量，被視為上顎植牙的重要基礎工程。

國泰醫院口腔醫學部顧問醫師、國際牙醫學院院士楊岳炤表示，隨著3D電腦斷層技術日益成熟，醫師能在術前精準評估鼻竇構造與骨質密度，進一步提升補骨手術與植牙成功率，也讓過去被認為困難的案例獲得更多治療機會。

國際牙醫學院（ICD）創立於1927年，至今已有近百年歷史，是全球最具代表性的牙醫榮譽組織之一，長期致力於促進牙科醫學發展與國際合作。台灣國際牙醫學院（TICD）自1977年成立至今已有近50年歷史，目前共有184位國際院士，在國際牙科領域扮演重要角色。

楊岳炤指出，台灣、日本與韓國分會多年來維持密切交流，今年更首度共同舉辦國際口腔植體學論壇，特別邀請日本植牙專家Dr. Takanori Suzuki及韓國專家Dr. James Kim來台分享最新臨床經驗。透過跨國學術合作，不僅有助掌握全球植牙發展趨勢，也能加速將最新數位醫療成果導入臨床照護。