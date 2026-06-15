華航推動24小時貨運AI客服 即時掌握貨物運送狀態

為提升數位服務，中華航空宣布推動全新「貨運AI客服」，並於官網與APP同步上線，導入生成式AI技術智慧客服，提供全球貨主與貨運代理人24小時不間斷即時支援，讓客戶隨時掌握物流動態。

華航說明，「貨運AI客服」採用最新代理式AI技術，串接貨運班表系統，提供航班資訊、貨況追蹤及知識問答等三大服務功能，全面提升查詢效率與服務便利性。

「航班資訊查詢」可全面掌握航班動態與時刻表；「貨況查詢」即時顯示貨物當前運送狀態；「知識問答」則整合官網資料，傳遞專業且準確貨運資訊。

華航指出，「貨運AI客服」系統支援多語系應答能力，精準理解各國口語提問；同時使用雲端平台智慧調節系統負載，在離峰時段可減少資源消耗，節能減碳，也能確保流量高峰期間維持穩定運作，未來也將持續擴充應用範疇，整合周邊系統中貨運代理常用功能以完善一站式智慧貨運體驗。