快訊

好市多賣Vlog神機全台缺貨！網見甜甜價：真的便宜要搶了

雨下不停！高雄市宣布桃源區今天下午停止上班上課

愛爾麗醫美診所偷拍風波 台南東區青年店「沒證據」首件獲不起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

「這樣也會罰？」咖啡倒水溝慘噴3600元 一票人驚：我也中過

聯合新聞網／ 綜合報導
依據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，不得有污染地面、水溝或排水系統等行為。 圖／AI生成
依據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，不得有污染地面、水溝或排水系統等行為。 圖／AI生成

不少民眾在外購買飲料後，若無法喝完，常會順手將剩餘液體倒入路邊水溝。不過近日有民眾分享親身經歷指出，這樣看似無害的行為，可能已違反《廢棄物清理法》，自己只是倒咖啡，就收到3600元的罰單，也無奈表示「有意見申訴也沒用」，讓一票網友驚呼「居然有這種事」。

一名基隆騎士在社群平台threads發文表示，日前他購買超商咖啡後，因杯蓋未蓋緊導致飲料外漏，為了方便處理，便將剩餘咖啡倒入路邊排水溝，沒想到整個過程被民眾拍下並檢舉，事後收到環保局開出的3600元罰單。

該名民眾指出，裁罰依據為《廢棄物清理法》相關規定，即使他事後提出申訴，仍未被採納，最後只能依規定繳納罰鍰。他也坦言違規行為屬實，但認為許多人並不知道「倒飲料進水溝」也可能觸法。

原PO在貼文中提到，過去普遍認為只要不亂丟菸蒂、檳榔渣或垃圾即可，但實際上連倒飲料也可能被視為污染行為，且罰鍰金額不低。他也表示，希望相關單位能加強宣導，避免民眾在不知情的情況下違規受罰。

事件曝光後，引發網路討論，不少民眾表示「長知識了」、「居然有這種事」、「謝謝分享，我本來都不知道欸」。也有人質疑執法標準是否一致，有人指出，「說個笑話，業者把廚餘倒進水溝不會罰喔」、「應該是有獎金才被檢舉的...」、「我看過一堆餐飲店家蹲在水溝旁邊洗鍋碗瓢盆」、「那我要去家附近的小吃店檢舉...」。

依據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，不得有污染地面、水溝或排水系統等行為。環保單位也提醒，水溝主要功能為排水，非傾倒廢棄液體場所，若將飲料等液體隨意倒入側溝，可能構成污染行為，依法可處1200元至6000元罰鍰，呼籲民眾妥善處理廢棄飲料以免受罰。

咖啡 環保局 廢棄物

延伸閱讀

罕見可樂現身！未開封卻沒飲料 網友搶勸「千萬別開」：很值錢

咖啡廳變免費自習室？朋友讀書坐整天「一毛不花」 網曝更離譜行徑

2分糖竟比3分糖還甜？店員一句讓他懷疑人生 內行揭真相

垃圾食垃圾大？客帶黴菌杯裝飲料「拒絕店家幫洗」網驚：恐交叉感染

相關新聞

買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

隨著端午節臨近，傳統市場掀起粽葉熱潮，廖炯程分享的觀察引發熱議。他指出北中南粽子文化差異，並揭露「桂竹葉」實為竹籜，讓網友驚嘆。同時，環境部提醒妥善處理粽葉，違者可能面臨罰鍰。

索羅門解開南極臭氧破洞之謎獲唐獎 著迷「星球上的化學」

出身化學訓練的大氣化學家索羅門，解開南極臭氧破洞之謎，成為環境科學經典研究。她接受中央社訪問回顧，當年著迷的是「一顆星球...

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

躺滑手機才舒服？眼科醫警告白內障風險大增：4原因傷水晶體

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，不過眼科醫師粘靖旻近日在臉書提醒，這項看似平常的習慣，可能增加白內障風險。她指出，長時間近距離使用手機時，螢幕藍光會在水晶體內誘發自由基反應，進而破壞蛋白質結構，加速水晶體混濁。尤其躺著使用手機時，眼睛與螢幕距離往往更近，藍光刺激量也會增加，而在昏暗環境中滑手機，瞳孔放大後更可能讓藍光進入量提高。

美式賣場鮮蝦沙拉堡夾衛生紙？高市衛生局2次稽查結果出爐

高雄一名消費者在網路發文說，日前在美式賣場購買一盒豪華鮮蝦沙拉堡，食用時竟咬到白色衛生紙，向業者反映卻獲得「不是他們賣場的」這個說法，其他網友看完影片覺得「超噁」。高市衛生局表示，初次查察雞蛋沙拉內無異物，未見使用及提供陳情民眾所說的衛生紙；業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，作業環境尚符規定。

雨下不停！高市府宣布桃源區今天下午停止上班上課

受西南風影響，高雄市今日各地雨勢不小。高市府表示，桃源區今日天候狀況不穩定及山區雨勢加劇，且昨日桃源區主要聯外道路已發生土石崩落、造成交通受阻之災情。為確保該區區民與通勤人員生命財產安全，防患未然，桃源區於今日下午起正式停止上班、停止上課。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。