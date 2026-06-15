「這樣也會罰？」咖啡倒水溝慘噴3600元 一票人驚：我也中過

不少民眾在外購買飲料後，若無法喝完，常會順手將剩餘液體倒入路邊水溝。不過近日有民眾分享親身經歷指出，這樣看似無害的行為，可能已違反《廢棄物清理法》，自己只是倒咖啡，就收到3600元的罰單，也無奈表示「有意見申訴也沒用」，讓一票網友驚呼「居然有這種事」。

一名基隆騎士在社群平台threads發文表示，日前他購買超商咖啡後，因杯蓋未蓋緊導致飲料外漏，為了方便處理，便將剩餘咖啡倒入路邊排水溝，沒想到整個過程被民眾拍下並檢舉，事後收到環保局開出的3600元罰單。

該名民眾指出，裁罰依據為《廢棄物清理法》相關規定，即使他事後提出申訴，仍未被採納，最後只能依規定繳納罰鍰。他也坦言違規行為屬實，但認為許多人並不知道「倒飲料進水溝」也可能觸法。

原PO在貼文中提到，過去普遍認為只要不亂丟菸蒂、檳榔渣或垃圾即可，但實際上連倒飲料也可能被視為污染行為，且罰鍰金額不低。他也表示，希望相關單位能加強宣導，避免民眾在不知情的情況下違規受罰。

事件曝光後，引發網路討論，不少民眾表示「長知識了」、「居然有這種事」、「謝謝分享，我本來都不知道欸」。也有人質疑執法標準是否一致，有人指出，「說個笑話，業者把廚餘倒進水溝不會罰喔」、「應該是有獎金才被檢舉的...」、「我看過一堆餐飲店家蹲在水溝旁邊洗鍋碗瓢盆」、「那我要去家附近的小吃店檢舉...」。

依據《廢棄物清理法》第27條規定，在指定清除地區內，不得有污染地面、水溝或排水系統等行為。環保單位也提醒，水溝主要功能為排水，非傾倒廢棄液體場所，若將飲料等液體隨意倒入側溝，可能構成污染行為，依法可處1200元至6000元罰鍰，呼籲民眾妥善處理廢棄飲料以免受罰。