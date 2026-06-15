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美傳「歐製嬰兒奶粉」肉毒桿菌中毒 食藥署回應國內清查結果

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
Nara Organics嬰兒奶粉傳出3名幼兒食用後肉毒桿菌中毒，食藥署表示，這款奶粉未於我國有查驗登記相關紀錄。圖／擷自美國FDA
Nara Organics嬰兒奶粉傳出3名幼兒食用後肉毒桿菌中毒，食藥署表示，這款奶粉未於我國有查驗登記相關紀錄。圖／擷自美國FDA

美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration, FDA）與美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control, CDC）日前發布緊急警報，歐洲製造、僅在美國銷售的Nara Organics Whole Milk嬰兒奶粉，傳出3名幼兒食用後出現肉毒桿菌中毒症狀，廠商連忙展開召回。

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，經查食藥署邊境查驗自動化管理資訊系統（IFI），以關鍵字「Nara」搜尋中/英文品名、商標（牌名）、製造廠，近3年無符合案內產品之輸入報驗紀錄。另查嬰兒與較大嬰兒配方食品查驗登記許可證資料，案內產品「Nara Organics Whole Milk Infant Formula」未於我國有查驗登記相關紀錄。

有關美國FDA與美國CDC日前發布緊急警報，呼籲美國民眾立即停止使用Nara Organics Whole Milk嬰兒配方奶粉，因為該產品可能導致嬰兒肉毒桿菌中毒。目前已有3名嬰兒因食用此款奶粉而出現肉毒桿菌中毒症狀，所幸接受美國食品藥物管理局批准的治療藥物BabyBIG後，已逐漸恢復。

廖姿婷指出，Nara Organics品牌之嬰幼兒配方奶粉產品Whole Milk Powdered Infant Formula，案內回收產品目前未有申請輸入查驗紀錄，業者應避免輸入疑慮產品。另外，民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。

肉毒桿菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。肉毒桿菌中毒症狀可能在數周後才顯現，家長應留意嬰兒是否有吸吮力弱、頭部控制能力喪失、吞嚥困難或臉部表情減少等症狀。

食藥署 FDA 肉毒桿菌 嬰兒

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