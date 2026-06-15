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列車長被蜈蚣咬傷送急診 毒物醫曝後果...三大處置最為關鍵

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
自強號列車延誤竟是列車長被蜈蚣咬傷急送醫，乘客：太嚇人了。示意圖／本報資料照片
自強號列車延誤竟是列車長被蜈蚣咬傷急送醫，乘客：太嚇人了。示意圖／本報資料照片

台鐵昨晚一輛從花蓮開往樹林241次自強號，因列車長遭蜈蚣咬傷，導致晚15分鐘開車。台鐵公司表示，事發後改派組員值乘至宜蘭站，原車長診治後無大礙。台北榮總臨床毒物與職業醫學部楊振昌說，蜈蚣喜歡躲藏在土壤、水溝、下水道等陰暗及潮濕的角落，但毒性不強，不像毒蛇咬傷恐有致命的危險。

一般來說，被蜈蚣的毒鉤咬傷時，兩個傷口距離較近，且酵素、蛋白質毒素等進入人體後，常出現紅腫、疼痛、淋巴節腫大等發炎症狀，少數人可能會有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等全身性反應，或引發嚴重的過敏反應，不過，不至於死亡。

由於針對蜈蚣咬傷，並沒有像是蛇類來說，具有治療的血清，目前都是以症狀治療為主，第一、皮膚紅腫應立即給予冰敷，其次、若合併有疼痛感，可以給予止痛藥止痛，第三、若有皮膚搔癢應給予抗組織胺等改善症狀。若症狀輕微，經治療後約一天，就可以緩解。

若要避免蜈蚣咬傷，楊振昌建議，隨時保持環境整潔，且住家的門縫、窗縫不要過大，下水道排水口應該加蓋等，避免蜈蚣、蛇類進入，或是搭乘及駕駛交通工具前，應多注意周遭環境，尤其是陰暗、潮濕的角落，避免蜈蚣、蛇類等躲藏。

針對昨晚列車長遭蜈蚣咬傷一事，台鐵公司說明，昨天晚間8時15分，宜蘭車班組車長於花蓮站第3月台第1車北端準備值乘241次時，不慎遭蜈蚣咬傷腳踝，由救護車送往慈濟醫院就醫，241次改由花蓮車班組派員值乘至宜蘭站，花蓮站晚15分鐘開車。

台鐵公司指出，車長經醫生診治後，約9時40分已回花蓮車班組休息，公司將持續關懷同仁身心狀況，造成旅客不便，深致歉忱。

台鐵 花蓮 動物

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