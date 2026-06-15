酥皮濃湯怎麼吃才對？韓瑩示範「水瓶座吃法」掀兩派論戰

民進黨宜蘭市長參選人韓瑩近日在社群平台「Threads」上分享了一則有趣的短影音，內容是她獨特的酥皮濃湯吃法。她表示，身為水瓶座的她，吃酥皮濃湯的方式是「一口濃湯、一口酥皮」，並特別強調將整塊螺旋酥皮拿起來，當作餅乾般分開享用。影片中，她邊品嘗邊點頭稱讚這樣的搭配帶來「雙重口感」。此外，她還笑稱「錯誤的吃法」是將酥皮攪拌在濃湯裡，並對一旁友人這樣的吃法露出嫌棄表情。

這則貼文一經曝光，立即引發網友熱烈討論，形成兩派截然不同的意見。一派網友力挺韓瑩的「乾溼分離」吃法，認為這樣才能品嘗到酥皮的酥脆口感與濃湯的濃郁滋味，紛紛留言表示：「跟我一樣，酥皮跟濃湯要分開吃」、「我也是這麼吃的」、「酥皮不能泡湯吃+1」。

然而，另一派網友則堅持酥皮濃湯應該攪拌在一起享用，認為這樣才能讓濃湯與酥皮完美融合，「酥皮濃湯要拌在一起才好吃啊啊啊！」、「正確方法是用湯匙戳戳戳，再一起攪拌吃」、「酥皮一定要泡進去湯裡面」。

有趣的是，也有網友幽默地指出水瓶座特有的「多變性格」，笑稱：「你下一秒可能又會丟下去，水瓶就變來變去啊。」討論氣氛雖熱烈，但也不乏理性聲音呼籲：「不要引戰好嗎，每個人都有自己的吃法。」