更年期荷爾蒙治療增血栓風險？醫師：血管健康與給藥路徑是關鍵

女性更年期的荷爾蒙變化比男性更快速且明顯，目前臨床上荷爾蒙替代療法（HRT/MHT）仍是最有效的緩解方式。許多婦女聽到要使用荷爾蒙治療，常因聽說吃了會得乳癌、會中風、會血栓而卻步或直接拒絕；童綜合醫院婦產部許伊婷醫師表示，血管健康度與給藥路徑才是關鍵。

童綜合醫院婦產部許伊婷醫師表示，對荷爾蒙治療的恐懼，主要源自2002年一項研究被過度放大與誤導，導致許多女性錯失緩解症狀的黃金時機 。醫學研究的進步，2025年美國FDA已正式公告，重新平衡荷爾蒙治療的風險與效益，並移除了過去那些過度簡化的誤導性警語 。

許伊婷醫師表示，女性50歲前後，常會開始出現月經不規則、熱潮紅，突發性強烈燥熱感伴隨盜汗、陰道乾澀、行房疼痛、失眠、情緒起伏大及肌肉痠痛等更年期症狀 。當這些症狀嚴重干擾日常生活或工作時，就應尋求專業醫師評估，量身打造適合的治療方式 。

她說目前針對女性更年期的荷爾蒙治療，主要有以下幾種方式，全身性治療，可透過口服，或使用經皮吸收的非口服劑型，如局部塗抹凝膠改善全身性症狀 。若婦女子宮完整，通常會合併補充黃體素以保護子宮內膜 。局部治療，若僅有陰道乾澀、萎縮或行房不適，可使用局部的雌激素藥膏或塞劑 。

許伊婷醫師指出，更年期荷爾蒙治療對心血管的影響，關鍵在於「開始使用的時機點」。在停經10年內或60歲以前使用，此時血管尚保持健康，補充足夠的雌激素反而能幫助血管舒張、延緩動脈硬化；研究顯示，在正確時機接受治療的女性，全因死亡率甚至能降低約30% 。

她說「給藥路徑」也決定血栓風險的高低，傳統的口服方式因為藥物需經過肝臟代謝，會啟動凝血因子，進而增加2 至3倍的血栓風險 ；若採取經皮吸收，如凝膠塗抹，藥物直接由皮膚吸收進入血液、不經過肝臟代謝 。研究已證實，經皮吸收者的血栓與中風風險，幾乎與「沒吃藥的人」一樣安全 。

許伊婷表示，在停經10年內使用荷爾蒙治療非常安全，若停經超過10年則需由醫師進行個別評估 。荷爾蒙治療不僅能緩解高達 80到90% 的熱潮紅與盜汗困擾，還能保護骨質，降低約 30% 的骨折風險，更能改善睡眠障礙、緩解腦霧與情緒波動。即使經評估不適合使用荷爾蒙的婦女，臨床上也有其他非荷爾蒙的替代選項可治療 。