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躺滑手機才舒服？眼科醫警告白內障風險大增：4原因傷水晶體

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師警告，躺著滑手機，對眼睛帶來的傷害不可小覷。 示意圖／AI生成
醫師警告，躺著滑手機，對眼睛帶來的傷害不可小覷。 示意圖／AI生成

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，不過眼科醫師粘靖旻近日在臉書提醒，這項看似平常的習慣，可能增加白內障風險，因此提出躺著滑手機傷害水晶體的4大原因，提醒民眾留意。

1. 藍光刺激水晶體 躺姿比坐姿高

第一，長時間近距離使用手機時，螢幕藍光會在水晶體內誘發自由基反應，進而破壞蛋白質結構，加速水晶體混濁。尤其躺著使用手機時，眼睛與螢幕距離往往更近，藍光刺激量也會增加，而在昏暗環境中滑手機，瞳孔放大後更可能讓藍光進入量提高

2. 躺姿讓眼睛承受更大壓力

粘靖旻表示，許多人忽略躺姿對眼睛帶來的影響。由於平躺時重力改變，眼內房水循環效率下降，眼壓通常會比坐姿時更高。若長期處於眼壓偏高狀態，不僅可能增加青光眼風險，也可能影響水晶體營養供應與代謝功能，使水晶體上皮細胞更容易老化受損，間接提高白內障發生機率。

3. 睫狀肌過度緊繃加速老化

她進一步指出，躺著滑手機時，眼睛往往長時間聚焦在30公分以內的近距離範圍，睫狀肌必須持續收縮才能維持清晰視線。若長時間無法放鬆，容易形成慢性疲勞狀態，進一步影響水晶體彈性與正常代謝循環。雖然短時間內不一定有明顯感受，但長期累積下來，仍可能增加眼睛老化負擔。

4. 直視手機+室內燈 灼傷水晶體

除了藍光與近距離使用問題外，粘靖旻也提醒，躺著滑手機時，螢幕經常位於臉部正上方，加上可能同時直視室內燈光，長期接受高能量光線刺激，容易在水晶體內累積光氧化傷害，進而加速蛋白質變性與混濁。若已出現眩光、視力模糊或夜間看燈有光暈等狀況，建議盡早尋求專業評估。

其實睡前滑手機對健康的影響，近年來已有不少醫師提醒。精神專科醫師尤冠棠曾指出，手機、平板等3C產品發出的藍光，可能干擾人體生理時鐘，讓大腦誤以為仍處於白天狀態，進而延後睡意產生。

他表示，真正影響睡眠的不只是藍光本身，還包括短影音、社群通知與即時訊息帶來的「睡前認知喚醒」，使大腦持續維持警覺狀態。長期下來除了增加失眠與疲倦風險，也可能影響情緒、自律神經與整體健康，因此建議睡前30至60分鐘開始減少螢幕使用時間，讓大腦逐步進入休息模式。

白內障 眼睛 視力 藍光 滑手機

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