懷孕採非侵入性血檢 可預防胎兒遺傳疾病

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】血液檢查可提升母嬰健康！科學家研發出一種非侵入性胎兒定序技術，不僅能從孕婦血液中偵測出數千種胎兒的遺傳疾病，也有望取代具有流產風險的羊膜穿刺。另外，女性在懷孕前數年進行的血液生化指標分析，可預測未來發生妊娠高血壓的風險。

非侵入性胎兒定序

《衛報》報導，針對包含數千種遺傳疾病的孕婦血液，科學家研發出一項名為「非侵入性胎兒定序」(NIFS) 的醫學檢測，該技術透過分析母體血液中微量的胎兒DNA片段，可精準識別出如囊性纖維化等病症，有望取代具有流產風險的羊膜穿刺等侵入性篩檢。

研究顯示，此方法的準確率極高，能涵蓋現行新生兒基因篩查中的大部分項目，並為產前診斷帶來重大變革。然而，這類廣泛的基因檢測可能因發現臨床意義不明的變異，進而引發父母不必要的焦慮與醫療負擔。

血液生化指標檢測

《News-Medical》報導，女性在懷孕前數年的血液檢測結果，可用於預測未來發生妊娠高血壓的風險。瑞典醫學研究發現，透過懷孕前的血液生化指標（如：膽固醇、血糖和發炎標誌物）分析，即便未達到臨床疾病的標準，也能有效預測未來患上妊娠高血壓的風險。

「血液生化指標」是指透過常規血液檢查測量出的特定物質數值，主要用於反映一個人的心血管代謝健康與發炎狀態。透過追蹤這些前驅代謝指標，醫療人員有望在症狀出現前，提前識別並預防妊娠相關的健康危機。

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