低頭吞膠囊比仰頭容易？醫師曝正確服藥技巧

最近網傳「90%的人吞藥都錯誤」影片，提及低頭吞藥比多數人習慣的仰頭吞藥更容易；台中全信賴診所院長賴信全表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧，因為膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。

院長賴信全今天在臉書發文表示，低頭吞膠囊是正確的服藥技巧。膠囊密度比水輕、會浮在水面，低頭能讓膠囊漂向喉嚨後方，滑入食道。若搭配「先喝水潤喉、放入口中、再喝水低頭吞下」的三招，能有效改善卡喉問題。

他說明正確吞服膠囊的5步驟：

1.濕潤口腔：服藥前先喝 1～2口水，潤滑喉嚨。

2.放置膠囊：將膠囊放在舌頭上。

3.喝一口水：含一口水在嘴裡，此時膠囊會浮在水面上。

4.微微低頭：將下巴往下、向前微低頭約 30 度（不要過度緊貼胸口）。

5.順勢吞下：保持低頭姿勢將水與膠囊一起吞下，吞完後再搭配 150～200c.c. 的水幫助藥物送達胃部。