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全台首座心衛原址升級 北市中正心衛中心揭牌導入夜診服務

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市中正區心理衛生中心今舉辦原址升級揭牌儀式，北市副市長李泰興（左4）、衛福部次長莊人祥（右4）蒞臨。記者邱書昱／攝影
台北市中正區心理衛生中心今舉辦原址升級揭牌儀式，北市副市長李泰興（左4）、衛福部次長莊人祥（右4）蒞臨。記者邱書昱／攝影

北市中正區心理衛生中心今舉辦原址升級揭牌儀式，也是北市第6間成立的心衛中心。北市副市長李泰興衛福部次長莊人祥蒞臨。李泰興致詞表示，未來會持續升級，達到每區都有心衛中心目標；衛生局表示，中正心衛中心導入夜診，未來將持續擴點，預計下階段為中山、內湖心衛中心。

莊人祥表示，中正區這所心衛中心是全台第一處，不僅是台北市重要據點，也是全國心理衛生服務發展重要的起點，尤其近年來衛福部重視國人心理健康，面臨到生活壓力、家庭負擔、職場挑戰及後疫情時代的身心調適，這不僅是個人的議題，更關係到家庭、社會、國家。

他說，強化社區心理衛生體系是衛福部重要責任，如何讓心理健康資源能深入社區，提高服務可近性，才能回應社區需求。

李泰興表示，隨著社會環境變遷，市民面對工作、家庭、照顧及學業等人際面向壓力，尤其在去年北捷事件後，北市府第一時間設置「安心關懷小站」陪伴事件影響的市民及第一線人員，心理衛生健康不是少數人的議題。

他說，因此北市府從促進心理健康到宣導，逐步進展到早期預防治療、復原及支持，持續彰顯心理健康，目前6間的心衛中心成立，未來也會持續升級，達到每區都有心衛中心的目標。

衛生局長黃建華說，目前北市6間心衛中心，是以2區為一個單位設置構成網絡，若市民忙於上班難以找到合適的管道協助，反而失去接住市民的機會，因此不管是自己需求、家人需求，或者是里長或社區發現，都能透過心衛中心的管道搭起橋梁。

衛生局心理衛生科長江曉娟表示，心衛中心升級後整合北市自殺防治中心、北市聯合醫院，形成同棟整合且快速銜接的服務，目前中正心衛中心配置1名心理諮商師、2名職能治療師、1名護理師，預計一周會有2天由聯合醫院醫師看診，並提供夜診服務。

她說，諮商掛號費用為250元，若持有媽媽手冊、身心障礙及重大傷病等可以免除200元的諮商費用，希望透過心衛中心的布建，能夠接住在地、服務的民眾。

北市 李泰興 衛福部

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