百年林業檔案首度公開 日治時期森林調查史料重現台灣山林百年樣貌

台灣的林業與林地治理影響百年來的環境、社會與經濟發展，農業部林業及自然保育署與台灣大學地理資源學系教授洪廣冀及南天書局團隊，歷時7年梳理「日治時期森林計畫事業區分調查史料」，完整復刻出版「林野圖集」及「林野調書」，於今日舉辦新書發表會，首度公開這批塵封近百年的珍貴林業檔案，揭開百年前福爾摩沙森林的神秘面紗。

林業保育署表示，1925年日本總督府針對台灣啟動森林計畫事業，透過長期調查逐步累積豐碩的森林資源資料，進而繪製大量「林野圖」，編纂詳盡的「林野調書」，完整記錄各地林相、地質、植被與利用狀況，開啟台灣近代科學化林業視角，也奠定台灣森林治理的重要基礎。

林業保育署指出，近年積極推動台灣林業歷史資料盤點與保存，耗時7年以上將這些檔案櫃中的巨量珍貴史料重新整理修復，此次出版的「日治時期森林計畫事業區分調查史料」，則進一步將百年前的調查成果經過研究與系統性編排，重建臺台灣林業發展的重要歷史記憶，讀者不僅能窺見當時森林、聚落與土地利用的空間分布，也能從中理解臺灣自然環境與林業發展的歷史脈絡。

本次發表會中，參與研究的學者洪廣冀、鄭安睎及葉高華等人共同導讀時指出，「森林計畫事業」可視為台灣科學林業經營的起點，將當時未廣為人知的森林資源、地理環境及原住民生活空間，科學化、系統化完整呈現；值得一提的是，本次出版的圖集刻意保留大量原始調查痕跡，包括調查人員在圖紙上的浮簽、手寫註記及修訂痕跡，讓讀者彷彿翻閱百年前的工作筆記，感受當時林業調查的現場氛圍。

「日治時期森林計畫事業區分調查史料」圖集及調書收錄逾200幅珍稀地圖，為完美復刻原始圖資，製作團隊歷經手工繪製、精細浮貼等極致工序，並選用頂級紙質與印刷技術呈現，因此每套售價7萬元，有研究及收藏需求者可至國家書局及五南書局購買。

另林業保育署也將套書提供國家圖書館、立法院國會圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立台灣大學圖書館、國立東華大學圖書館及各縣市圖書館（總館）等圖書單位典藏，有需要的民眾可前往閱覽利用。林業保育署也正評估將套書製作成電子書，以提供多元管道讓更多民眾瀏覽運用。