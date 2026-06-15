快訊

0615-0621「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「幸運兒上身」：金錢磁場強到嚇一跳

世足賽／韓國網紅遭「拉眼角」歧視 墨西哥協會會長致歉請辭

川普輸很大？外媒解析美伊協議 「僅止血非療傷」伊朗籌碼不減反增

聽新聞
0:00 / 0:00

百年林業檔案首度公開 日治時期森林調查史料重現台灣山林百年樣貌

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
經過七年調查，林業保育署今天正式舉行「日治時期森林計畫事業區分調查史料」新書發表會，圖集收錄近200幅珍稀地圖，手工繪製且印刷精細。記者曾原信／攝影
經過七年調查，林業保育署今天正式舉行「日治時期森林計畫事業區分調查史料」新書發表會，圖集收錄近200幅珍稀地圖，手工繪製且印刷精細。記者曾原信／攝影

台灣的林業與林地治理影響百年來的環境、社會與經濟發展，農業部林業及自然保育署與台灣大學地理資源學系教授洪廣冀及南天書局團隊，歷時7年梳理「日治時期森林計畫事業區分調查史料」，完整復刻出版「林野圖集」及「林野調書」，於今日舉辦新書發表會，首度公開這批塵封近百年的珍貴林業檔案，揭開百年前福爾摩沙森林的神秘面紗。

林業保育署表示，1925年日本總督府針對台灣啟動森林計畫事業，透過長期調查逐步累積豐碩的森林資源資料，進而繪製大量「林野圖」，編纂詳盡的「林野調書」，完整記錄各地林相、地質、植被與利用狀況，開啟台灣近代科學化林業視角，也奠定台灣森林治理的重要基礎。

林業保育署指出，近年積極推動台灣林業歷史資料盤點與保存，耗時7年以上將這些檔案櫃中的巨量珍貴史料重新整理修復，此次出版的「日治時期森林計畫事業區分調查史料」，則進一步將百年前的調查成果經過研究與系統性編排，重建臺台灣林業發展的重要歷史記憶，讀者不僅能窺見當時森林、聚落與土地利用的空間分布，也能從中理解臺灣自然環境與林業發展的歷史脈絡。

本次發表會中，參與研究的學者洪廣冀、鄭安睎及葉高華等人共同導讀時指出，「森林計畫事業」可視為台灣科學林業經營的起點，將當時未廣為人知的森林資源、地理環境及原住民生活空間，科學化、系統化完整呈現；值得一提的是，本次出版的圖集刻意保留大量原始調查痕跡，包括調查人員在圖紙上的浮簽、手寫註記及修訂痕跡，讓讀者彷彿翻閱百年前的工作筆記，感受當時林業調查的現場氛圍。

「日治時期森林計畫事業區分調查史料」圖集及調書收錄逾200幅珍稀地圖，為完美復刻原始圖資，製作團隊歷經手工繪製、精細浮貼等極致工序，並選用頂級紙質與印刷技術呈現，因此每套售價7萬元，有研究及收藏需求者可至國家書局及五南書局購買。

另林業保育署也將套書提供國家圖書館、立法院國會圖書館、國立台灣圖書館、國立公共資訊圖書館、國立台灣大學圖書館、國立東華大學圖書館及各縣市圖書館（總館）等圖書單位典藏，有需要的民眾可前往閱覽利用。林業保育署也正評估將套書製作成電子書，以提供多元管道讓更多民眾瀏覽運用。

日本 森林 林業署

延伸閱讀

影／百年林業檔案首度公開 林業保育署出版珍貴圖集

台糖百頃森林變建地惹議 民團譴責台糖董座吳明昌「指鹿為馬」

東方白鸛落腳濁水溪口 台日共談人與自然共生之路

從古德文到意第緒語　張守慧解密國台圖鎮館之寶

相關新聞

買粽葉也會「洩漏個資」？菜販揭端午冷知識：包北部粽的不是葉子

隨著端午節臨近，傳統市場掀起粽葉熱潮，廖炯程分享的觀察引發熱議。他指出北中南粽子文化差異，並揭露「桂竹葉」實為竹籜，讓網友驚嘆。同時，環境部提醒妥善處理粽葉，違者可能面臨罰鍰。

追世足別傷身！醫示警「睡眠剝奪」害你失控 5類人特別危險

2026世界盃足球賽開踢後，想必不少球迷打算熬夜守在螢幕前追賽事。不過醫師黃軒近日在臉書發文提醒，世界盃雖然是四年一次的足球盛事，但連續幾天甚至幾週熬夜看球，身體其實正默默承受不少負擔。他指出，熬夜最直接的影響就是睡眠不足，而睡眠剝奪往往也是許多健康問題的起點。

「這樣也會罰？」咖啡倒水溝慘噴3600元 一票人驚：我也中過

不少民眾在外購買飲料後，若無法喝完，常會順手將剩餘液體倒入路邊水溝。不過近日有民眾分享親身經歷指出，這樣看似無害的行為，可能已違反《廢棄物清理法》，自己只是倒咖啡，就收到3600元的罰單，也無奈表示「有意見申訴也沒用」，讓一票網友驚呼「居然有這種事」。

苗栗醫院與台中榮總醫療深入合作 升級專科支援、智慧醫療同步接軌

為強化苗栗地區醫療照護量能，部立苗栗醫院與台中榮民總醫院今（15）日舉行醫療合作揭牌儀式，宣告台中榮總專科醫師的支援再升級、AI智慧醫療也同步接軌，受邀出席的衛生福利部長石崇良盼挹注的更多醫療資源，也能讓苗栗鄉親在地就醫更便利。

用路人避車潮...端午節3天連假 蘇花路廊雙向交通預估逾6萬輛次

端午節連續假期從6月19日至21日共3天，蘇花路廊將湧入車潮，公路局東區養護工程分局預估首日蘇花路廊南下，全天交通量約1萬2500輛次，首波車潮將於上午6時起湧現；至於第三天收假日的北上，全天交通量約1萬900輛次，北返車潮自21日當天上午10時起湧現，請用路人避開車多時段及路段。

植牙不再靠「手感」 日韓台牙科權威齊聚台灣 數位植牙減少傷口範圍

數位化時代，過去仰賴醫師經驗與手工操作的植牙流程，如今透過3D電腦斷層、數位導航與人工智慧輔助規畫，可提升精準度。國泰醫院與國際牙醫學院台灣分會（TICD）舉辦「國際口腔植體學學術研討會」（ICD EAST Asia Tri-Sec. Implant Forum），共同探討數位植牙、前牙美學及副鼻竇增高術等最新發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。