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台糖百頃森林變更建地惹議 民團譴責台糖董座吳明昌誤導國人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
高雄新市鎮第三期，涉及台糖百頃森林綠地變更建地爭議，明將迎來台糖股東大會，民間團體今召開記者會，公開譴責吳明昌，為了護航台糖在橋頭糖廠的百頃森林要變更建地，在立法院質詢台上公然謊稱森林不是森林。今展開行動劇，批吳指鹿為馬。記者許正宏／攝影
高雄新市鎮第三期，涉及台糖百頃森林綠地變更建地爭議，明將迎來台糖股東大會，民間團體今召開記者會，公開譴責吳明昌，為了護航台糖在橋頭糖廠的百頃森林要變更建地，在立法院質詢台上公然謊稱森林不是森林。今展開行動劇，批吳指鹿為馬。記者許正宏／攝影

台糖明天召開股東大會，民間團體今召開記者會，針對高雄新市鎮第3期涉及台糖百頃森林綠地變更建地爭議，公開譴責台糖董事長吳明昌，為了護航台糖在橋頭糖廠的百頃森林綠地要變更建地，在超過500億的土地利益面前，在立法院質詢台上說「森林不是森林」，然而這百頃森林綠地也是螢火蟲、環頸雉等8種保育類的生態棲地，吳明昌的說詞等同公然於國會誤導民眾。

今出席記者會團體表示，考量台糖96%國家持股，吳明昌由賴清德總統任命，應以公益性出發，訴求明日台糖股東會，經濟部等國家官股應作成決議，同意高雄新市鎮第三期102公頃台糖土地，畫設公園、不納入區段徵收與第3期建地開發，發展高雄的觀光與生態。

森林城市協會理事長莊傑任表示，219公頃的高雄新市鎮第3期開發案，因涉及154公頃泛國有地，其中台糖102公頃的土地納入區段徵收，將毀百年橋頭糖廠周邊森林、生態、文史、觀光價值，變更成住商建地炒地皮。在321發起為橋頭糖廠森林而走的健走活動後，3月25日吳明昌於國會質詢台上，竟公然指鹿為馬說橋頭糖廠周邊的森林不是森林，這已經完全違反正常人的常識。

莊傑任指出，吳明昌還說這是造林超過20年的到期經濟造林，並認同是可以砍的經濟作物，但實際查核後，造林於2010年以後，時間僅14至16年，合約理應未到期，其領取政府的造林補助「綠色造林計畫」，計畫緣起與目的，明確說明造林是為了減碳、生態、觀光遊憩，兌現APEC國際減碳承諾，而非種來砍的經濟林。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，吳明昌在總統大選時，擔任「海內外學術力信賴台灣後援會」總召集人、「屏東信賴之友會」執行長，吳明昌被賴總統提拔擔任台糖董事長之後，卻「耍賴」不「信賴」，公然違反賴總統大力推動「國家級都市林」政策，陷賴總統於不義。賴總統啟動國家級都市林計畫，與國際接軌具備遠見，呼籲賴總統勿縱子弟兵狐假虎威。

潘翰疆另指出，台糖獨董張桂鳳身兼國土署本案審查委員與主席，也明確違反利益迴避，構成違法，高雄南區處長洪添財還與張桂鳳共同出席包含5月18日等多場國土署都市計畫審查會，可見台糖是明知有違法問題還安插門神闖關，吳明昌也責無旁貸。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，高雄市人口呈負成長趨勢，全市空屋高達13萬戶、橋頭糖廠鄰近空屋近1萬8000戶，且附近尚有可供20萬人居住的400公頃閒置建地，犧牲具生態、防洪、觀光、文化、降溫、空氣淨化等多重公共價值的森林綠地，開發住宅區、商業區等建地，只是炒地皮的金錢遊戲。

台糖 高雄 國會 橋頭 都市計畫

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