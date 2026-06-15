旅遊前先筆記！台籍媳婦曝韓國5項潛規則：搭地鐵別隨便坐下

到國外旅遊，最好能入境隨俗，才不會發生糾紛，壞了玩興。台籍韓國媳婦安知恩近日在Instagram分享韓國生活中的5項潛規則，提醒大家旅遊時千萬別踩雷。

第一項就是地鐵與大眾運輸上的博愛座。她表示，雖然台灣普遍認為有需要的人出現再讓位即可，但韓國人的觀念有所不同，即使整節車廂幾乎客滿，年輕人通常也不太會主動坐上博愛座，建議旅客也盡量避免，以免發生誤會、衝突。

第二項，在韓國搭乘公車時，若手上拿著尚未喝完的手搖飲，司機有可能直接拒絕乘客上車。即使沒有打算在車上飲用，只要攜帶飲料上車，仍可能不符合規定。因此，若準備搭乘公車，最好先將飲料喝完或丟棄，以免影響行程安排。

安知恩表示，韓國人用餐習慣與台灣也有差異。許多人吃完飯後不會長時間留在餐廳聊天，而是轉往咖啡廳續攤，因此若沒有喝酒聚餐，通常不會久坐。另外，韓國政府規定內用與外帶必須使用不同容器，若點選外帶杯，就不能再留在店內用餐，因此遊客點餐前也要先確認需求。

最後一點，安知恩提到，韓國許多餐廳與咖啡廳採取半自助模式，用餐結束後需要自行將餐盤、餐具送至回收區整理。若店內設有回收台，顧客通常會主動完成收拾工作，因此遊客若看到相關設施，也別忘了跟著當地習慣處理餐具，以免造成店家困擾。

赴韓旅遊的注意事項常常被網友討論，除了安知恩分享的部分之外，近日也有網友在Threads提到韓國地鐵電梯文化。原PO表示，韓國地鐵的電梯關門鍵通常不能隨意按壓，甚至有些站點直接將按鍵貼起來。

對此，知情人士解釋，韓國電梯關門時間本來就經過設定，主要是為了讓長者、輪椅使用者及行動不便者有充裕時間進出，因此「按了也沒用」，甚至可能因此等待更久，也有機會被現場長輩提醒，因此建議遊客入境隨俗。