「蒙特婁議定書」成功關鍵角色 蘇珊·索羅門獲唐獎「永續發展獎」

唐獎教育基金會即日起一連4天公布2026年唐獎得獎人，今日首先揭曉「永續發展獎」，由美國大氣化學家蘇珊·索羅門（Susan Solomon）獲獎，以表彰其藉由在大氣和氣候科學領域的突破性進展和卓越領導，如在臭氧層耗損與氣候變遷研究上的開創性成果，證實氟氯碳化合物（CFCs）是造成南極臭氧洞擴大的主因，更發表研究指出二氧化碳排在氣候衝擊中的不可逆，對「蒙特婁議定書」與全球氣候談判的成功，發揮關鍵影響力。

「唐獎」於2012年12月設立，設立永續發展、生技醫藥、漢學及法治4大獎項，每2年由評選委員會遴選出對世界具備創新實質貢獻與深遠影響力的得主。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，氣候變遷是當今全球永續發展最重要的課題之一，索羅門的學術生涯始於美國國家海洋暨大氣總署（NOAA），其在臭氧層耗損與氣候變遷研究上的開創性成果享譽國際，結合南極實地觀測、創新模式模擬，以及與政策制定者與公眾的深度溝通，對「蒙特婁議定書」與全球氣候談判的成功，發揮關鍵影響力。

中央研究院士劉紹臣與所羅門有15年共事經驗，今出席記者會說明所羅門的重要貢獻，包括1986至1987年間擔任美國國家臭氧考察隊麥克默多研究站首席計畫科學家，率隊前往南極，並首次直接測量到南極大氣中的活性氯化合物，證實氟氯碳化合物（CFCs）是造成南極臭氧洞擴大的主因，並提出非均相化學反應機制，解釋臭氧洞形成原因。今年距離她於1986年率隊前往南極考察，恰好滿40周年。

劉紹臣指出，所羅門2009年另提出研究指出，二氧化碳排放對地表溫度、降雨與海平面的衝擊將持續千年以上且基本不可逆，即使停止排放亦然。此外，共同領導聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）時所提出第4次評估報告「自然科學基礎」，全面整合氣候科學的重要知識等，對科學認知與國際政策皆產生深遠影響。

值得一提的是，1994年，南極的「索羅門冰川」與「索羅門鞍部」正式以她命名，以表彰她在南極研究上的卓越領導與貢獻。

基金會也指出，2002至2008年間，索羅門共同主導IPCC第一工作組，完成第4次評估報告「自然科學基礎」的編撰，該委員會並因此榮獲2007年諾貝爾和平獎，該報告也為2015年「巴黎協定」的制定提供關鍵科學依據，報告提出20世紀中葉以來全球平均氣溫上升，極可能源自人為溫室氣體濃度增加等重要結論，成為全球討論調適、減緩、脆弱度與韌性等議題的重要基石。