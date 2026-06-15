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腰圍變粗傷腦！40至45歲肥胖者失智風險增74%

中央社／ 台北15日電
美國研究發現40至45歲族群過重者失智風險增加45%、肥胖者失智風險更增加至74%。本報資料照片
美國研究發現40至45歲族群過重者失智風險增加45%、肥胖者失智風險更增加至74%。本報資料照片

台灣超高齡社會來臨，失智海嘯來襲，醫師提醒中年腰圍變粗，就等於替大腦多上一層「霧」，美國研究發現40至45歲族群過重者失智風險增加45%、肥胖者失智風險更增加至74%。

台灣臨床失智症協會理事長徐榮隆今天告訴中央社記者，失智症並非單一疾病，而是影響腦部功能的一組疾病總稱，主要包括退化性失智症（如阿茲海默症）與血管性失智症。前者是腦細胞逐漸受損，後者則與腦部供血不良有關。整體而言，約7成失智症與代謝及血管健康相關。

徐榮隆指出，民眾千萬不要小看肥胖與失智症風險有密切相關。研究顯示，BMI每增加5個單位，罹患失智症的風險約增加16%；在美國針對40至45歲族群的觀察性研究中，過重者失智風險增加約45%，肥胖者甚至高達74%，中年腰圍變粗，等於讓大腦長期處在較不利的代謝環境中。

徐榮隆進一步解釋，代謝失衡可能使大腦長期承受血管壓力、慢性發炎與能量供應不足等問題。大腦需要穩定血糖、充足血流與氧氣、良好血管功能、低發炎環境以及健康的代謝狀態。若有肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂或脂肪肝等問題，都可能讓腦部長期處於不利狀態。

根據推估，台灣失智症盛行率將持續上升，從2024年的7.99%，增加至2041年的9.95%，失智人口可能由約35萬人增加到接近68萬人。徐榮隆提醒，約45%的失智症風險是可以調控的，面對失智高峰期來臨，提前管理代謝與心血管風險，是延緩腦部退化的重要方向。

徐榮隆說，失智症的形成並非突然發生，相關病理變化可能在確診前10至20年就已開始累積，民眾常常會問到底只是健忘，還是失智，關鍵要看「是否持續惡化影響生活」，一般健忘是偶爾忘記鑰匙或手機位置、短暫忘記名字或約會，通常在提醒後仍能回想起來，對生活影響較小。

相較之下，失智症的警訊則是反覆且持續惡化，徐榮隆舉例像短時間內重複提問、物品頻繁遺失或放錯位置、方向感變差、金錢管理或就醫安排出現困難等。有時慢性病控制突然變差，也可能與忘記服藥等認知退化有關，需特別留意。

台北榮民總醫院一般神經科主治醫師蔡孟儒呼籲，預防失智要從現在開始，腦部保健是「趨吉避凶」，趨吉就是增加大腦保護因子，包含多動腦、多運動、多社會互動、維持健康體重，並建議採取地中海飲食等。

至於避凶則為減少失智症危險因子，蔡孟儒提醒，抽菸、腦部受傷、憂鬱、高血壓、高血糖、高血脂，甚至是聽力障礙，這些都可能會增加罹患失智症風險，如果民眾自我察覺或家人發現記憶力變差，一定要儘早就醫，醫療介入延緩惡化。

失智症 阿茲海默症 肥胖

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