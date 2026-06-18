陽台有鴿子築巢怎麼辦？驅鳥妙招網推「這神物」最有效

【文：武美齡】

對許多家庭來說，陽台除了是曬衣服的家務空間，有時候也是孩子觀察大自然的小天地。不過，如果有一天大自然主動「登堂入室」，恐怕會讓媽媽一秒崩潰！

一位媽媽發文崩潰直呼：「真的是要發瘋欸！」原本只聽到窗外偶爾傳來鳥叫聲，檢查後才發現已經被築巢了，只差還沒下蛋，全家人只好忍痛當了一次「狠心的人類」，把鴿子辛苦撿來的樹枝通通清空丟掉。沒想到過沒幾天，竟然看到鴿子夫妻再度雙宿雙飛地搬回來，陽台又開始出現一根根剛撿來的樹枝，讓她超級傻眼，只能在線上跪求各路家長神隊友：「拜託，有沒有什麼真正有效的趕鴿方式啊！」

陽台驅鳥妙招1：反光與鮮豔色彩物品

貼文一出，引起許多有過「抗鴿經驗」的家長共鳴，紛紛大方獻出家傳的驅鳥妙招。首先，最多人推薦的就是利用鳥類的視覺天敵「反光與鮮豔色彩」。

許多媽媽分享，鴿子對會反光、閃爍或大紅色的物品極度畏懼，大家紛紛出奇招，像是懸掛廢棄的 CD 光碟、綁上紅繩、甚至直接把紅色塑膠袋綁在窗口，或者用紅色塑膠繩撕成細條狀。只要風一吹，這些紅色的塑膠袋會晃來晃去，再搭配光碟反光，就能嚇得鴿子不敢靠近。

也有家長透露自己婆婆種稻趕鳥的智慧，可以用空鐵罐串成一串掛著，或者拿競選旗幟，利用風吹時產生的反光與聲音來阻嚇，效果都很不錯。

陽台驅鳥妙招2：製造降落障礙物

除了視覺驚嚇，另一派內行家長則指出，鴿子非常討厭飛行或降落的地方有「障礙物」，所以從改變陽台地形下手最治本。有網友分享鄰居在窗外懸掛「鯉魚旗」，風吹時既能當障礙物阻擋降落，視覺上又蠻可愛，兼顧美觀。

此外，還有精打細算的媽媽大力推薦去生活百貨挖寶，只要在窗台縫隙處塞進「防鳥踏墊」或一般的「塑膠花架」，讓陽台表面變得凹凸不平、不好站立，鴿子找不到平坦的地方落腳或走路，自然就會乖乖知難而退，搬去別的地方築巢。

陽台驅鳥妙招3：手工藝材料神奇妙用

在各種奇招中，也有媽媽在社群分享了意想不到的文具神物！有網友透露，自己之前試過戶外的爆閃燈、反光彩帶甚至假老鷹，結果聰明的鴿子看久了根本不怕。

最後她靈機一動，去文具店買了手工藝用的「彩色毛根」綁在陽台上，風吹毛根時還會微微飄動，沒想到驅鳥效果出奇的好，自從綁上後就幾乎沒再聽到鳥叫聲。

圖片來源／threads

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