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明起降雨逐日減少 氣象署：端午連假高溫悶熱逾31度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

昨天到今天受鋒面較接近及西南風增強影響，天氣不穩定，中央氣象署預報員李孟軒上午指出，尤其中南部降雨較明顯，也有局部大雨。今天澎湖及中南部仍要注意局部大雨及短延時豪雨。明天之後隨鋒面逐漸遠離，降雨雨量會一天比一天少。周四起隨太平洋高壓增強，各地天氣轉多雲到晴為主，端午節連假各地高溫逾31度，南部內陸及花東縱谷氣溫更高。

李孟軒指出，目前在中南部陸續仍有較強雨勢，澎湖有雨帶通過，降雨明顯，時雨量超過50毫米，今天仍有較強對流移入中南部，造成較強降雨。

未來天氣趨勢，李孟軒說，今天鋒面仍比較靠近北部海面，加上西南風影響，是未來一周最不穩定的一天。明天鋒面向北移動遠離台灣，但西南風持續影響，水氣仍多，但降雨會比今天少。周三西南風帶來水氣持續減少，周四及周五之後東邊的太平洋高壓逐漸往西擴展到台灣附近，周四之後天氣就會逐漸穩定。

未來一周降雨趨勢，李孟軒說，今天各地容易降雨，西半部、澎湖有大雨，中南部及澎湖有短延時豪雨。周二水氣仍多，但降雨減少，中南部有局部大雨。周三西南風漸減弱，中南部短暫陣雨雷雨，其他午後局部大雨。周四到周日多雲到晴為主，午後局部雷陣雨，南部清晨零星雨。

李孟軒指出，溫度部分，今天各地高溫29度以下，台東約31度。明後兩天降雨減少，各地高溫提高一些，高溫在29-31度間。周四之後高溫悶熱，端午節連假各地高溫逾31度，南部內陸及花東縱谷氣溫更高。而周三及周四台東地區可能局部有焚風，高溫可達36度。

今天澎湖及中南部仍要注意局部大雨及短延時豪雨。聯合報系資料照片
今天澎湖及中南部仍要注意局部大雨及短延時豪雨。聯合報系資料照片

未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供
未來高溫趨勢。圖／中央氣象署提供

高溫 花東縱谷 澎湖 端午節 豪雨

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